EMEKLİ 1.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ: Emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bu yıl emeklilere verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklif, Meclis Genel Kurulu’nda da onaylandı. Ancak emekliler bayram ikramiyelerini eski tutar üzerinden aldı. Zamlı ikramiye farkı olan 1.000 TL’nin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, fark ödemelerinin bayram sonrasında belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılması öngörülüyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, yapılan zamla birlikte 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşme sürecinin uzaması nedeniyle ikramiye ödemeleri 24 Mart’ta eski tutar olan 3 bin TL üzerinden hesaplara yatırılmaya başlandı. Dün gece Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi resmi olarak 4 bin TL’ye çıkarıldı. Gözler şimdi 1.000 TL’lik fark ödemelerinin ne zaman yatırılacağına çevrildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlandı. SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü; 17,18,19 olanlara 24 Mart, 20,21,22 olanlara 25 Mart, 23,24,25,26 olanlara 26 Mart, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde 3000 TL bayram ikramiyesi hesaplara yatacak.
Öte yandan TBMM tarafından emekli bayram ikramiyesi zammı kabul edildi. SGK'nın ödeme takvimini belirlemesinin ardından vatandaşlar 1000 TL ek ödemelerini alacak.
BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ
Bağ-Kur kapsamında gelir alanların bayram ikramiyesi ödemeleri 27 Mart'ta yapılacak. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin ise bayram ikramiyeleri, nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta hesaplarına yatırılacak.
DUL VE YETİMLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ
Dul ve yetim olan emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ödemeler, alacakları maaşın oranına göre değişecek: Eşinden maaş alan dul ve yetimlere yüzde 75, Emekli olup ya da çalışan olarak eşinden maaş alanlara yüzde 50, Yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesi ödemelerinden 15.5 milyon emekli faydalanacak. Eğer yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek olarak 28.4 milyar TL maliyet yansıyacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALIR? İŞTE ÖRNEK HESAP
Vefat eden sigortalıdan dolayı gelir veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hisse oranına göre belirlenmektedir. Örneğin sosyal güvencesi olan eşlerden bir tanesi vefat ederse %50 hisse oranı eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde yükseltilecek olan 4000 TL bayram ikramiyesinin hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, bu durumda eşe 2000 TL, yetim çocuğa ise 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
ÖDEMELER NE ZAMAN OLUR?
Burada geçmiş dönemlere bakıldığı zaman iki alternatif ortaya çıkıyor. Birincisi emekli maaşlarıyla birlikte, diğeri ise bayramdan önceki hafta dahilinde ödeme yapılmasıdır. Meclis süreci sonrası bayram haftasında ödeneceği ihtimali daha ağır basmaktadır.