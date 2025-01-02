Ocak ayına girilmesiyle birlikte bankalar, emekli maaşı promosyonlarında üst sınırı yükseltti. Yeni yıl itibarıyla emekli promosyon ödemeleri, maaş aralıklarına göre 24 bin TL’ye kadar çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Peki emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? 2025 en yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi?
Bankaların emekli promosyon kampanyaları Ocak ayında da devam ediyor. Emeklilerin zam oranı ve en düşük maaş tutarına ilişkin beklentileri için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 2025 emekli maaşı zam oranı, bankaların promosyon ödemelerinde yeni düzenlemelere yol açabilir. Peki emekli banka promosyonları 2025 ne kadar oldu? Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor?
2025 emekli banka promosyonları ne kadar oldu?
Bankalar, maaşını taşımayı taahhüt eden emeklilere yüksek tutarlarda promosyon teklif ediyor. Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangisi, ne kadar veriyor? En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılacağı öngörülürken, bankaların sunduğu avantajlar şu şekilde:
Kamu bankası emekli promosyonu 12.000-20.000 TL
Özel bankalar emekli promosyonu: 14.000-20.000 TL
Katılım bankaları emeki promosyonu: 15.000-20.000 TL
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların promosyon ücretleri.
Yapı Kredi emekli promosyon ücreti ne kadar?
20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de
0- 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL.
Garanti emekli promosyon ücreti ne kadar?
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
QNB Finansbank emekli promosyon ücreti ne kadar?
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
Akbank emekli promosyon ücreti ne kadar?
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
İş Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar?
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.
Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar?
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
Vakıfbank emekli promosyon ücreti ne kadar?
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Vakıf Katılım emekli promosyon ücreti ne kadar?
Emekli Maaş Promosyonu Ne Kadar?
Emekli Maaşı Tutarı Promosyon Tutarı
9.999 TL'ye kadar 5.000 TL
10.000 TL ile 14.999 TL arasında 8.000 TL
15.000 TL ile 19.999 TL arasında 10.000 TL
20.000 TL ve 39.999 TL arasında 12.000 TL
40.000 TL ve üzeri 17.000 TL
Emekli banka promosyonu nasıl alınır?
Emekliler, maaş taşıma işlemini şu adımlarla gerçekleştirebilir:
1.Banka seçimi yapın.
2.Seçilen bankadan şube veya e-Devlet üzerinden başvuru yapın.
3.3 yıllık taahhüt sözleşmesini onaylayın.
Mevcut bankadan başka bir bankaya geçiş yapmak isteyenler ise taahhüt süresi dolmadan kalan promosyon tutarını iade etmek zorunda.