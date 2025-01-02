Bankaların emekli promosyon kampanyaları Ocak ayında da devam ediyor. Emeklilerin zam oranı ve en düşük maaş tutarına ilişkin beklentileri için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 2025 emekli maaşı zam oranı, bankaların promosyon ödemelerinde yeni düzenlemelere yol açabilir. Peki emekli banka promosyonları 2025 ne kadar oldu? Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor?