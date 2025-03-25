Emekli ikramiye 1000 TL fark ödeme tarihi 2025: SGK 4A,4B,4C 1.000 TL kalan ikramiye ne zaman yatacak?

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde verilecek 4.000 TL’lik bayram ikramiyesinin ödeme takvimi açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ikramiyeler, maaş ödeme günlerine göre 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri için ödemeler 24-26 Mart’ta, Bağ-Kur emeklileri için 27 Mart’ta, Emekli Sandığı emeklileri için ise 28 Mart’ta gerçekleştirilecek. İkramiye ödemeleri, belirtilen tarihlerde banka hesaplarına aktarılacak.
SGK, Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilere ikramiyeler, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. İkramiye tutarı ilk aşamada 3.000 TL olarak hesaplara geçerken, 1.000 TL'lik fark ödemesi daha sonra açıklanacak takvim doğrultusunda yatırılacak. Emekliler, ödeme tarihlerini SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda takip edebilecek.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı İkramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Buna göre SGK 4A,4B,4C ikramiye ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde ödenmeye başladı.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2025
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.
Buna göre;
SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.
1000 TL FARK DAHA SONRA ÖDENECEK
SGK tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM BU HAFTA MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bu hafta görüşecek. TBMM haftalık çalışmasına 25 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
Teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?
Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor.
Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK-4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor.
Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor.
Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.