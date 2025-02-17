Emekli ikramiye artışında sürpriz gelişme yaşanacak! İşte masadaki o rakam: Açıklanacağı tarih belli oldu

28 MART'A KADAR HESAPLARA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Böylece 21 Şubat için hazırlıklar başladı. Zamlı tutarın ilanının ardından emekli ikramiyelerinin en geç 28 Mart’a kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.