Emekli ikramiye artışında sürpriz gelişme yaşanacak! İşte masadaki o rakam: Açıklanacağı tarih belli oldu

Emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi zammı, 21 Şubat’ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülecek. Mevcut 3 bin liralık ikramiyeye yapılacak zam kesinleşirken, artış oranının toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor. Kamuoyunda ikramiyenin 1.000 ila 2.000 lira arasında artırılabileceği konuşuluyor. Zamlı tutarların en geç 28 Mart’a kadar hesaplara yatırılması planlanıyor.
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi için artış gündemde. Mart ayının son haftasında zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen ikramiyenin, mevcut 3.000 TL’den 4.000-4.500 TL seviyesine yükselmesi ihtimali konuşuluyor. Kesin rakamın 21 Şubat’ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında belirlenmesi ve ödemelerin 28 Mart’a kadar tamamlanması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ 21 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi zammına çevrildi. 2025 yılı bayram ikramiyesi ile alakalı ortaya atılan senaryolar rekor artışa işaret ediyor. ikramiye artışında beklenen sıçrama emeklinin yüzünü güldürecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli olacak.
EKK TOPLANTISINDA ELE ALINACAK
Emeklilere bayram ikramiyesi zammı 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyesinin tutarında önemli bir artış bekleniyor. 21 Şubat'ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ikramiye tutarı netleşecek.
28 MART'A KADAR HESAPLARA YATIRILMASI BEKLENİYOR
Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Böylece 21 Şubat için hazırlıklar başladı. Zamlı tutarın ilanının ardından emekli ikramiyelerinin en geç 28 Mart’a kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.
GÜNCEL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Geçen yıl bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırıldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi verildi. Toplamda 6 bin lira ödeme yapıldı.
EMEKLİYE ÖDENECEK TUTAR 4 BİN LİRAYA ULAŞABİLİR
16.3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için kanun değişikliği gerekiyor. Kanun teklifi Ramazan ayında Meclis gündemine alınması planlanıyor.
Kamuoyunda, ikramiyelerin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında olacağı uzun süredir konuşuluyor. Emekli ikramiyesine dair zam senaryoları şöyle şekillendi;
Eğer emekli ikramiyelerine;
Yüzde 30 zam yapılırsa 3 bin 900 lirayı,
Yüzde 35’e çıkarsa, 4 bin 50 lirayı,
Yüzde 40’a ulaşırsa 4 bin 200 lirayı,
Yüzde 50 zam yapılırsa, 4 bin 500 liraya yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİ ZAMMI KADAR İKRAMİYE SENARYOSU
Bu yıl emekliler ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam aldı. İkramiyelere bu oranda zam yapılırsa tutar 3 bin 472 lira olacak.