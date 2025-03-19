Emekli ikramiye ödeme takvimi netleşti! O tarihlere dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olanlar için...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltildi. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler için süreç devam ediyor. 30 Mart’ta başlayacak bayram öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’dan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye ödeme günleri tahsis numarasına göre belirlenecek. Peki, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…