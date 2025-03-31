EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?

4000 TL emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, emekliler bayramlarda 4000 TL ikramiye alacak. Ayrıca, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesinin toplamda 8000 TL olması bekleniyor. 1000 TL'lik ek ödeme ise bayram sonrası 15,5 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan vatandaşların hesaplarına yatırılacak.
SGK, Ramazan Bayramı öncesi her emekliye 3000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirdi. Ancak, emekliler için dikkat çeken bir diğer ödeme ise 1000 TL’lik bayram ikramiyesi farkı oldu. Yasa sürecinin tamamlanmasının ardından, bu farkın bayramın hemen ardından yatırılması bekleniyor.
BİR EMEKLİ 2025 YILINDA 8000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK
Emeklilerin uzun süredir merakla beklediği 4000 TL bayram ikramiyesi düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DUL VE YETİM NE KADAR ALACAK?
Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere bir emekli 2025 yılında toplam 8000 TL olmak üzere emekli ikramiyesi alacak.
Dul ve yetimler düzenlemeden hisseleri oranında faydalanıyor.
2025 yılında dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşlardan;
Yüzde 75 hissesi olanlar 3000 TL, toplam 6000 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2000 TL, toplam 4000TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar ise 1000 TL, toplam ise 2000 TL ikramiye ödemesi alacak.
1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeye göre, Ramazan Bayramı öncesinde emekli maaşı alanlara yapılan 3 bin liralık ikramiyeye ek olarak 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi kararı, geç yasalaştığı için ilk etapta emeklilere 3 bin TL ödeme yapılmıştı. Ancak Resmi Gazete'deki yeni karar doğrultusunda, dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan 15,5 milyon kişiye 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.
Fark ödemelerinin Ramazan Bayramı tatilinin hemen sonrasında yapılması bekleniyor. Kurumun önümüzdeki günlerde ödeme takvimini açıklaması planlanıyor.