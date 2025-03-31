EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi kararı, geç yasalaştığı için ilk etapta emeklilere 3 bin TL ödeme yapılmıştı. Ancak Resmi Gazete'deki yeni karar doğrultusunda, dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan 15,5 milyon kişiye 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.