Emekli vatandaşlarımız için indirim destekleri oldukça önemli. 81 ilde emekli vatandaşlarımıza sunulan geniş kapsamlı indirim anlaşmaları, hayatın birçok alanında önemli kolaylıklar sağlıyor. Emekliler; indirimli tren bileti, ücretsiz KYK yurdu, PTTCell paketleri gibi çeşitli alanlarda, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Peki, Emekli indirimleri nerelerde geçerli? Emekli indirimleri neler?
Emekliler için devlete ait çeşitli kurumlarda uygulanan indirimler ve kampanyalar, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak amacıyla sunulmaktadır. Bu indirimler ve kampanyalar, ulaşım, telekomünikasyon, barınma gibi birçok alanda emeklilere ayrıcalıklar sağlamaktadır. Peki, Emekli indirimleri nerelerde geçerli? Emekli indirimleri neler?
EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki emekli indirimleri nerede var? İşte emekli indirimlerine ilişkin detaylar.
YHT EMEKLİ İNDİRİMİ NE KADAR?
TCDD'de, emekli vatandaşlar, 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim hakkına sahip.
EMEKLİYE SİNEMA BİLET İNDİRİMİ NE KADAR?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile SİSAY arasında 'Emekliler Yılı' kapsamında protokol imzalandı. Protokol ile emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.
EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KYK YURDU YARARLANMA TARİHLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, ücretsiz olarak emeklilere açıldı. Emeklilerin, ücretsiz yurtlardan yararlanabileceği tarihler şöyle;
- 15 - 19 Temmuz 2024
- 22 - 26 Temmuz 2024
- 29 Temmuz - 02 Ağustos 2024
- 05 - 09 Ağustos 2024
- 12 - 16 Ağustos 2024
PTTCELL EMEKLİ İNDİRİMİ
PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi.
Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."