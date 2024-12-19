EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA FORMÜLÜ! 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR maaş hesaplama nereden yapılır?

Emekli maaş oranında bazı vatandaşlar için yaş ve sürenin az etkili olduğunu bazılarında ise fazla olduğu ifade eden Güler, konuşmasına şu şekilde devam etti. 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar."