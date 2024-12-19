EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA FORMÜLÜ! 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR maaş hesaplama nereden yapılır?

2025 Ocak ayı için emekli maaş zammı hesaplamaları, enflasyon rakamlarıyla netleşmeye başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren maaş zammı oranları, yıl sonuna yaklaştıkça gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. 2024 yılının ikinci yarısında kaydedilen enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli maaş zammı için tahminler ortaya çıkmaya başladı. Eylül ayı itibarıyla üç aylık enflasyon verileri açıklandı ve Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde toplam enflasyon %8,92 olarak gerçekleşti. Peki, 2025 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, yeni yıl emekli maaş zammı hesaplamaları ve tablosuyla ilgili detaylar...
Bağ-Kur ve SSK emeklileri için 2025 Ocak ayı maaş zammı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da belirginleşiyor. Bu fark, 2025 yılı emekli maaş zammı hesaplamasında önemli bir rol oynayacak. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları, prim gün sayısı, sigorta süresi ve sigorta statüsüne göre farklılık göstermekte.
2024 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı, 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranına direkt etki edecek. Eylül ayı enflasyonunun %8,92 olarak açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarının ne kadar artacağına dair beklentiler de netleşmeye başladı. Peki, 2025 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu ve zam oranlarına dair ayrıntılar...
TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı.
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)
SSK (4A), BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI FARKI KAPANACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı canlı yayında 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak vatandaşlar için oluşacak maaş farkları konusuyla ilgili açıklamada bulundu. Güler, "Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi." dedi
Emekli maaş oranında bazı vatandaşlar için yaş ve sürenin az etkili olduğunu bazılarında ise fazla olduğu ifade eden Güler, konuşmasına şu şekilde devam etti. 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar."
YENİ EMEKLİ OLAN NE KADAR MAAŞ ALIR?
Emekli maaşı tutarında sigorta başlangıcı, prim günü sayısı, toplam çalışma süresi gibi bazı faktörler etkili oluyor. Ayrıca emekli maaşınızı yükseltmeniz için en önemli konu prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor.
Mevcut durumla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli hesaplama, e-Devlet üzerinden veya SGK emekli maaşı sorgulama motoru üzerinden yapılabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100’ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100’ü, gelişme hızının yüzde 30’u alınıyor.