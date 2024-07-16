EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 12.500 TL kök maaş...

En düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda beklenen açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği iyileştirme için son aşamaya gelindi. Emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasıyla ilgili hazırlanan alternatif rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. İyileştirme senaryoları üzerinde yapılan çalışmalar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından canlı yayında detaylandırıldı. Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarının 12 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Emekli maaşı düzenlemesi son aşamaya geldi ve AK Parti en düşük emekli maaşı için yeni bir rakam açıkladı: 12 bin 500 TL. Bu düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek. Yapılacak düzenleme ile kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan ve şimdiye kadar zam almayan 1,8 milyon vatandaşın geliri artacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.
Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.
EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73
Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.
Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş ocakta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.
TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.
Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.
FARKLAR AĞUSTOSTA
Emeklilere yönelik iyileştirme zammı için gerekli olan yasal düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacak vergi yasa teklifinin içerisinde eklenmesi bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamla maaşını alacak.
En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.
GÜLER: MALİYETLERİ ÇIKARDIK
AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, hazırladıkları alternatifli çalışmayı bugün açıklayacağını kaydetti.
Maliyet analizlerinin yapıldığını dile getiren Güler, zam düzenlemesinin Vergi Paketi Teklifi'ne ekleneceğini dile getirdi.