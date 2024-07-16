EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 12.500 TL kök maaş...

Emekli maaşı düzenlemesi son aşamaya geldi ve AK Parti en düşük emekli maaşı için yeni bir rakam açıkladı: 12 bin 500 TL. Bu düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek. Yapılacak düzenleme ile kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan ve şimdiye kadar zam almayan 1,8 milyon vatandaşın geliri artacak.