Emekli maaş zammı temmuz tablosu şekillendi: İşte SSK - BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı maaş zammında masadaki rakam

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Halen ödenmekte olan 14.469 TL’lik en düşük emekli maaşı ile ilgili hükümetin önceki dönemlerde emekli maaş farklarındaki artış politikasını incelediğimiz takdirde 2025 ilk altı ayında tahmini çıkacak olan enflasyon verisi %18,09 olursa taban aylığın 17.086 TL rakamına çıkarılacağını tahmin ediyorum. Burada şunu unutmamak gereklidir. En düşük aylığının revize edilmesi için mutlaka Meclis’te yasal süreç gereklidir.

Ayrıca enflasyon verileri emeklilerimizin kök aylıklarına uygulanmaktadır. Dolayısıyla ek ödeme dahil kök aylıkları 12.252 TL’nin altında olanlar yapılacak zam oranından faydalanamayacaktır. Hatırlanacağı üzere önceki dönemde aynı riskten dolayı 3 milyon 800 bin emeklimizin maaşları bu sebepten ötürü 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarılmıştı.”