Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret oranını belirleyecek. Bu karar, yalnızca çalışanları değil, emekli maaşlarına yapılacak artışları da dolaylı olarak etkiliyor. Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranları, emeklilere yapılacak zamlar için temel bir kriter olurken, refah payı eklemeleri de zam oranlarını şekillendiriyor. Geçmiş yıllarda asgari ücret zamları, emekli maaşı artışlarının üzerinde belirlenirken, bu yıl ilk kez emekli artışlarının asgari ücreti geçtiği görülmüştü. Peki, 2025 yılında asgari ücret ve emekli maaşı zamları ne kadar olacak?

1 /17 Ocak ayında yapılacak zamlarla milyonlarca vatandaşın gelirlerinde artış yaşanacak. Emekliler, 6 aylık enflasyon verilerini beklerken, asgari ücretle çalışanlar ise yıl sonu enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlarına yansıyacak artışa odaklanmış durumda.

2 /17 Memurlar, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına ek olarak, 6 aylık enflasyon farkıyla maaşlarını artıracak. Memurlara yapılacak zamlar, yalnızca çalışanları değil, sosyal yardımlardan yararlanan kesimleri de doğrudan ilgilendiriyor.

3 /17 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal destek ödemeleri, memur maaşlarına yapılan zam oranları doğrultusunda artırılacak. Bu düzenlemelerle dar gelirli vatandaşların gelirlerinin de enflasyona karşı korunması hedefleniyor.

4 /17 ENFLASYON ORANLARI HESAPLANIYOR Ekim ayı verilerine göre, yılın ilk dört aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak kaydedildi. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam oran netleşecek.

5 /17 Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirlerken, memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkını da ortaya koyacak. Ayrıca, memurlar için hesaplanan bu oran, sosyal yardımlara yapılacak zam oranına da doğrudan yansıyacak.

6 /17 ASGARİ ÜCRET ZAMLARI NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret zamları belirlenirken, enflasyon oranları temel göstergeler arasında yer alsa da doğrudan belirleyici değil. Aralık ayı sonunda kesin enflasyon rakamları henüz açıklanmamış olsa da, yıllık tahminler pazarlık sürecinde dikkate alınıyor. Geçmiş yıllarda genellikle enflasyon oranlarının üzerinde zam yapıldığı görülüyor.

7 /17 ASGARİ ÜCRETİN EMEKLİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklayacağı zam oranı, emekliler ve memurlar için önemli bir referans oluşturuyor. Emeklilere yapılan 6 aylık enflasyon zammına eklenecek refah payının belirlenmesinde, asgari ücret zammı etkili bir faktör olarak öne çıkıyor.

8 /17 GEÇMİŞTE ASGARİ ÜCRET NASIL ARTTI? Son beş yılda asgari ücret artışları, genellikle yıllık enflasyon oranlarının üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında asgari ücret brüt 2.558 TL, net 2.020 TL olarak belirlenmiş ve yüzde 26 oranında artmıştı.

9 /17 2020 yılında brüt 2.943 TL, net 2.324 TL olarak belirlenen asgari ücret yüzde 15 artış göstermişti. 2021 yılında ise brüt 3.577 TL, net 2.825 TL ile yüzde 22 oranında bir artış kaydedilmişti.

10 /17 2022 yılı Ocak ayında asgari ücret brüt 5.004 TL, net 4.253 TL olarak belirlenmiş ve yüzde 40 oranında artmıştı. Aynı yıl Temmuz ayında ikinci bir artış yapılmış ve asgari ücret brüt 6.471 TL, net 5.500 TL’ye yükseltilerek yüzde 30’luk bir zam daha uygulanmıştı.

11 /17 2023 yılında Ocak ayında brüt 10.008 TL, net 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret yüzde 55 oranında artarken, Temmuz ayında yapılan artışla birlikte brüt 13.414 TL, net 11.402 TL seviyesine çıkmış ve yüzde 34’lük bir artış daha yapılmıştı.

12 /17 2024 yılı Ocak ayında ise asgari ücret brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak açıklanmış ve yüzde 49 oranında bir zam yapılmıştı.

13 /17 EMEKLİ MAAŞLARINDA EK ARTIŞ Son yıllarda emekli maaşları, enflasyon oranlarının yanı sıra ek ödemeler ve refah paylarıyla artırıldı. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zamlarla emeklilere refah payı eklenmiş ve bu artışlar asgari ücret zam oranlarına yakın seviyelerde gerçekleşmişti. 2024 yılında ise emeklilere yapılan kümülatif zam oranı yüzde 86’yı aşarak, ilk kez asgari ücret artışının üzerine çıkmıştı.

14 /17 2025 YILINDA ZAM ORANLARI NASIL ŞEKİLLENECEK? 2025 yılı asgari ücret zam oranlarını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 seviyesinde olması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon zammının yüzde 15-16 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Asgari ücret zammının ise yüzde 35-40 arasında olması öngörülüyor. Bu artışlar kapsamında emeklilere ek bir refah payı eklenmesi gündemde.

15 /17 SON YILLARDA ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ARTIŞLARI 2019 yılında asgari ücrette yüzde 26, emekli maaşlarında ise yüzde 15,71 oranında artış gerçekleşmişti. 2020 yılında asgari ücret yüzde 15, emekli maaşları ise yüzde 12,63 artmıştı. 2021 yılında asgari ücrette yüzde 22, emekli maaşlarında ise yüzde 17,53 oranında artış yapılmıştı.

16 /17 2022 yılında asgari ücret yüzde 100 oranında artarken, emekli maaşları yüzde 78,60 oranında yükselmişti. 2023 yılında asgari ücret yüzde 107 oranında artış gösterirken, emekli maaşlarında yüzde 62,50 oranında artış sağlanmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret yüzde 49 oranında artarken, emekli maaşları yüzde 86,15 oranında artmıştı.