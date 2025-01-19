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E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulama

E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulama

13:1419/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
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<p>Emekli maaşı e Devlet'ten öğrenme</p>
Emekli maaşı e Devlet'ten öğrenme

E-devlet kapısı üzerinden maaşınızı kolayca sorgulayabilirsiniz. Çalışma hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda emekli maaşınızı hesaplamak ve mevcut maaş bilgilerinizi öğrenmek için e-devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız yeterlidir. İşte aylık emekli maaşı, ek ödemeler, kesintiler ve net emekli maaşı sorgulam e Devlet ekranı.

E-devletten maaş sorgulama işlemi, hem çalışanlar hem de emekliler için oldukça pratik bir yöntemdir. Bu sayede, maaş bordronuzu indirerek banka hesap hareketlerinizi kontrol edebilir, olası hataları tespit edebilirsiniz. Ayrıca, emekli aylığı hesaplama araçlarını kullanarak emekliliğe dair planlarınızı daha net bir şekilde yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı öğrenmek için e-devletin "Çalışma Hayatım" bölümünü kullanabilirsiniz. Bu bölümde, geçmiş hizmetleriniz, prim gün sayınız ve diğer bilgilerinizi görüntüleyerek emekliliğe ne kadar yaklaştığınızı takip edebilirsiniz. Ayrıca, emekli maaşınızı etkileyebilecek tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.

E Devlet emeklilik işlemleri

Emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirmekte.

e-Devlet emekli maaşı nasıl öğrenilir?

E-devlet üzerinden maaş sorgulama işlemleri ve çalışma hayatım uygulamasıyla sigorta bilgilerinize, prim günlerinize ve emeklilik maaşı hesaplama detaylarına kolayca ulaşabilirsiniz. "Çalışma Hayatım" sekmesiyle emeklilik sürecinizde gerekli bilgilere erişebilir, emekli maaşını sorgulama işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

e-Devlet Kapısından Çalışma Hayatım tıklanır

Emekli kısmı tıklanır.

SGK 4A Emekli Aylık Bilgileriniz gelmektedir.

Oradan DETAY kısmına tıklayın

Barkodlu belge almak istiyorsanız:

Barkodlu belgelerimi tıklayın

Buradan emekli aylık bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Maaşınızın yattığı banka

Aylık

Ek ödeme

Toplam aylık

Kesinti

Net Ödenen Aylık

Aylık bağlanma oranları

2000 öncesi ya da 2000 sonrası gibi bilgiler yer almakta.

E DEVLET EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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