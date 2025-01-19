E-devletten maaş sorgulama işlemi, hem çalışanlar hem de emekliler için oldukça pratik bir yöntemdir. Bu sayede, maaş bordronuzu indirerek banka hesap hareketlerinizi kontrol edebilir, olası hataları tespit edebilirsiniz. Ayrıca, emekli aylığı hesaplama araçlarını kullanarak emekliliğe dair planlarınızı daha net bir şekilde yapabilirsiniz.