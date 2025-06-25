Emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklama: Emekliye temmuzda zam gelecek mi? Emekli zammında son durum

Emekli maaşı zamlarına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, Emekliye temmuzda zam var mı? Ne kadar zam yapılacak? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı emeklilerine yönelik son dakika resmi açıklamalar.
TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli maaşlarına yönelik görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'da açıklamalarda bulundu.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA
Emeklilerin durumunu takip ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,
"4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır.
Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz." dedi.
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Usta, sigortası olmasa da zirai dondan etkilenen çiftçilere her türlü desteğin verileceğini belirtti.
EMEKLİ MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?
5 aylık veriye göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Haziran ayı enflasyonunun 1.5 - 2 seviyelerinde olması beklenirken emeklilerin alacağı zam oranı beklentiye göre yüzde 16,81 ile 17,4 arasında değişiklik gösterebilir. Kesin zam oranları ise 3 Temmuz’da ilan edilecek Haziran ayı enflasyonuyla belli olacak.
Haziran ayında enflasyonun %1,5 seviyesinde olması durumunda emeklilere yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.
Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 2 bin 432 lira artacak ve 16 bin 901 liraya yükselecek.
Ortalama 17 bin lira alan emeklinin ise aynı zam oranında maaşı 2 bin 857 lira artacak ve 19 bin 857 lira olacak.
Maaşı 18 bin lira olan emekli ise Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olması durumunda maaşı 16,81 artacak ve 3 bin 25 lira zam alacak.
20 bin lira emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur maaşlarına 16,81 oranında zam gelmesi durumunda ise 3 bin 362 lira artacak ve yeni maaşı 23 bin 362 lira olacak.