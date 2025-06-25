Emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklama: Emekliye temmuzda zam gelecek mi? Emekli zammında son durum

EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA





Emeklilerin durumunu takip ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,





"4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır.





Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz." dedi.