Emekli promosyon 2025 en yüksek hangi bankada? Emekli güncel promosyonları

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyalarında rekabet her geçen gün artıyor. Mayıs 2025 itibarıyla birçok banka, maaş müşterisi kazanmak adına promosyon tutarlarını güncelleyerek daha cazip teklifler sunmaya başladı. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara ödenen promosyonlar, banka tercihlerinde belirleyici rol oynarken, en yüksek tutarları sunan kurumlar da dikkat çekiyor. İşte, güncel emekli promosyon kampanyaları ve en avantajlı teklifler...

1 /9 Mayıs 2025'e girilirken, emekli maaş müşterisini portföyüne katmak isteyen bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Emeklilere yönelik kampanyalarda sunulan rakamlar 15 ila 20 bin TL seviyelerine kadar çıkarken, bankalar ek avantajlar ve düşük faizli kredi imkanlarıyla da müşteri çekmeye çalışıyor. Emekli vatandaşlar ise en yüksek promosyonu veren bankaları yakından takip ediyor. İşte bankaların güncel promosyon tutarları ve öne çıkan kampanya detayları...

2 /9 Maaş promosyonu, bankalar arasında emekli maaşı müşterisini kazanma rekabeti nedeniyle ortaya çıktı ve yıllar içinde önemli bir gelir kalemi haline geldi. Emekli, genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eder ve karşılığında belirlenen tutarda promosyon alır. Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar, promosyon tutarlarını 25.000 TL’ye kadar yükselterek rekabeti daha da artırdı. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...

3 /9 ZİRAAT BANKASI SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir. İŞ BANKASI 0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

4 /9 ING Bank 10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL HALKBANK 10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL 15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

5 /9 GARANTİ BBVA 0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL TÜRKİYE FİNANS 0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

6 /9 ŞEKERBANK 0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL VAKIFBANK 0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

7 /9 AKBANK 0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL DENİZBANK 0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

8 /9 TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) 0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL QNB FİNANSBANK (ONB) 0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL 10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL 15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL