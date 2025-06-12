EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI 2025: Emekli en düşük (taban) maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Emekli aylığı 18 bin lira olarak ödenen bir emekli benzer şekilde enflasyonun Haziran ayında yüzde 2 açıklanması durumunda 3 bin 76 lira zam alacak ve maaşı 21 bin 76 lira olacak. 20 bin lira alan emeklinin aylığına ise 3.418 lira artış gelecek ve 23 bin 418 liraya yükselecek.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon beklentisine göre yapılmıştır. Kesin zam oranları 3 Temmuz’da ilan edilecek enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.