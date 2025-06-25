EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI SON HESAPLAMALAR: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş zammı yüzde kaç olur?

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü zamlı maaşlara çevrildi. Emekli maaşları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon farkına göre artırılacak. 2025’in ilk beş ayına ait veriler belli olurken, son ve belirleyici veri olan Haziran enflasyonu için nefesler tutuldu. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklilerinin zam oranı ne olacak? Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?