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EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI SON HESAPLAMALAR: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş zammı yüzde kaç olur?

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI SON HESAPLAMALAR: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş zammı yüzde kaç olur?

09:4525/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2025 Temmuz ayında geçerli olacak emekli zammı için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekli, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek yeni maaşlarını merak ediyor. TÜİK’in Haziran ayı verisini açıklamasıyla birlikte zam oranı kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan beş aylık enflasyon oranıyla emekli maaş hesaplamaları netleşmeye başladı. Peki, 4A, 4B ve 4C emeklileri Temmuz’da ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü zamlı maaşlara çevrildi. Emekli maaşları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon farkına göre artırılacak. 2025’in ilk beş ayına ait veriler belli olurken, son ve belirleyici veri olan Haziran enflasyonu için nefesler tutuldu. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklilerinin zam oranı ne olacak? Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

5 AYLIK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Mayıs ayı enflasyonu 1,53 olarak açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı 15,09 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşı 14 469 liradan yüzde 15,10 zamla 16 bin 947 liraya kadar yükselecek.

Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.

6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.

Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecek.

YIL BAŞINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ocak 2025'te SSK, Bağkur emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya kadar yükseldi. Memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam aldı. En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Ocak zammıyla beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi.

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