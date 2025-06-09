EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?

2025 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, zamlarını doğrudan enflasyon oranına göre alırken; memurlara ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda fark yansıtılacak. En düşük memur maaşı 44 bin lira, emekli maaşı ise 15 bin 469 lira düzeyindeyken, Temmuz ayında yapılacak artışla bu rakamların ne kadar yükseleceği merak konusu oldu.
Memur ve emekliler Temmuz ayındaki maaş zammına odaklandı. TÜİK’in açıkladığı son verilerle 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Haziran ayı enflasyon tahminleri de hesaba katıldığında, maaşlarda ciddi bir artış bekleniyor. En düşük memur maaşı şu anda 44 bin lira seviyesindeyken, en düşük emekli maaşı ise 15 bin 469 lira olarak ödeniyor. Peki, Temmuz ayında zam oranı ne olacak, maaşlar ne kadar artacak?
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN HESAPLAMA YAPILDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.
Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.
Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak. Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.
Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.
ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.