"Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme günleri, Temmuz ayı maaş zammı ile birlikte gündeme geldi. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklileri %19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşları ise %24.73 oranında zam alacaklar. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli ve memur maaşı zam oranları netleşecek. Bu süreçte, yeni ve zamlı emekli aylıklarının ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaş ödemeleri, her ayın 17 ile 26'sı arasında tahsisat numarasına göre yapılırken, memur maaşları ise her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Peki Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9...

1 / 8 "Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar maaşları ne zaman alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte ödeme takvimi...

2 / 8 ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK Mİ? Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. 2024 yılını ilk yarsında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranı da kesinlik kazandı.

3 / 8 Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam alacak.

4 / 8 Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Alınacak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında belli olacak. Dolayısıyla zamlı maaşların da bu ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

5 / 8 Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

6 / 8 SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

7 / 8 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.