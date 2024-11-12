Emekli zammı, memur maaşı, asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni rakamlarla güncel maaşlar

Ocak 2025’e yönelik maaş ve ücret zam oranları yavaş yavaş netleşiyor. Bu zam oranları, 16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli ve 15.8 milyon ücretli çalışan başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği bir konu. Memurlar ve emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam, altı aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Bu düzenlemeler, maaşların enflasyon karşısında erimemesi için önemli bir dayanak oluşturuyor. Peki emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşı ne kadar olacak?

1 /16 Memur ve emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu artışlar, altı aylık enflasyon oranına göre belirlenirken; memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Bu enflasyon farkı da altı aylık verilere göre hesaplanıyor. Son dönemde ise, bu artışlara ek olarak "refah payı" uygulaması devreye alınmış ve en düşük emekli aylığı ara zamlarla yükseltilmişti. Bu düzenlemeler, emeklilerin alım gücünü korumayı ve refah seviyesini artırmayı amaçlıyor.

2 /16 2025'İN İLK ALTI AYINDA YÜZDE 6 ZAM 2025 yılının ilk yarısına yönelik maaş zamları belli oldu. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, 2024'te memur ve memur emeklisi maaşlarına ilk altı ayda yüzde 15, ikinci altı ayda ise yüzde 10 zam yapılmıştı.

3 /16 2025’in ilk altı ayında ise yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında zam uygulanacak. Ancak bu oranlar enflasyon farkının üzerinde kalırsa memur ve memur emeklileri maaşlarında bu farkı da zam olarak görecekler.

4 /16 DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayında açıkladığı aylık enflasyon yüzde 2,88 olurken, yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte Ocak 2025’te memur ve emeklilere yapılacak zam için belirleyici olan dört aylık enflasyon farkı da netleşmeye başladı.

5 /16 Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,32, Ağustos yüzde 2,47, Eylül yüzde 2,97 ve Ekim yüzde 2,88 olarak kaydedildi. Bu hesaplamalar sonucunda memur maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu.

6 /16 Toplu sözleşmedeki yüzde 6 zam oranına bu fark eklendiğinde kümülatif yüzde 7,99 zam oranı ortaya çıkıyor. Kasım ve Aralık enflasyon oranları da açıklanınca net zam oranı Ocak ayında belirlenecek.

7 /16 ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM ARTACAK Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun yüzde 2,5’er artış göstermesi halinde, 2024'ün ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 16,55 olarak tahmin ediliyor. Böyle bir durumda memur ve memur emeklileri yüzde 7,03 oranında enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6’lık zammın da eklenmesiyle memur maaşlarının Ocak 2025’te yüzde 13,46 artması bekleniyor.

8 /16 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 45 BİN TL'YE DAYANACAK Yüzde 7,99 zam oranı dikkate alındığında en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL seviyesinden 42 bin 338 TL’ye çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 7,99 artışla 17 bin 588 TL’den 18 bin 993 TL’ye yükselecek.

9 /16 Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları eklendiğinde, en düşük memur maaşı 44 bin 481 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 955 TL’ye ulaşabilir.

10 /16 MERKEZ BANKASI'NIN REVİZESİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ Emekli zammı oranlarını etkileyen enflasyon tahminleri de güncelleniyor. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülmüşken, Merkez Bankası’nın (MB) son enflasyon raporuyla bu tahmin yukarı yönlü revize edildi. MB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak belirledi.

11 /16 Bu doğrultuda, en düşük tahmin olan yüzde 42 gerçekleşirse TÜFE oranı yüzde 13,84 olacak ve SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranı bu seviyeye inebilecek. Yüzde 46 seviyesinde enflasyon gerçekleşirse bu oran yüzde 17,05’e çıkacak.

12 /16 MEMURLARIN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI Memurların maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Mevcut durumda memurlar yüzde 4,95’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacaklar. Bu oranların toplamıyla Ocak 2025’te memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 11,25 olacak.

13 /16 KÖK MAAŞ ARTACAK MI? Kök maaşlara da 6 aylık enflasyon farkı zam olarak yansıyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak en düşük maaşların artırılması için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yeni yılda bu maaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 14 bin TL veya üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

14 /16 ASGARİ ÜCRETTE HEYECAN Asgari ücretle çalışanların sayısının 7,5 – 8 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. 2025’te uygulanacak asgari ücret oranları da milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Kasım’da açıklayacağı bütçe uygulama sonuçları sonrasında asgari ücret görüşmelerinin takvimi netleşecek. Brüt 20 bin 3 TL, net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete yapılacak zammın Aralık ayında başlayacak görüşmelerle belirlenmesi bekleniyor.

15 /16 ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ SGK'nın prim gelirleri, asgari ücrete yapılacak zamma dair ipuçları veriyor. SGK’nın 2025 yılı bütçesinde prim gelirlerinin yüzde 28,4 oranında artacağı öngörülüyor. Bu oran doğrultusunda asgari ücrete yapılacak zam yüzde 25 civarında tahmin ediliyor.