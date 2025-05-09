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Emeklinin 4 aylık zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Emeklinin 4 aylık zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

12:359/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için ilk veriler netleşmeye başladı. TÜİK'in yayımladığı son enflasyon rakamlarına göre, yılın ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13,36 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam hesabında ise %6,94’lük bir fark ortaya çıktı. Şimdi gözler Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık farkın tamamlanmasıyla zam oranı netleşecek ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar belli olacak.

Temmuz ayına sayılı haftalar kala milyonlarca emekli, alacakları zam oranına odaklandı. Yılın ilk 4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler 6 aylık farkın ne kadar olacağına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon %18,72 olarak gerçekleşti. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıyacak. Uzmanlara göre Mayıs ve Haziran enflasyonlarının eklenmesiyle birlikte Temmuz zammının %25’in üzerine çıkması bekleniyor. Net oran ise Haziran enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ ZAMMI 2025 NE KADAR?

SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 13.36’lık zam farkını hak etti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE 2025 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Burada ilk 6 aylık enflasyonu, mayıs ve haziran ayı verileri henüz belli olmamakla birlikte Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre hesaplayabiliriz.

İlgili ankete göre mayıs ayının %2,20 haziran ayının da %1,70 çıkacağı tahmin edilmektedir. Nisan ayında kesinleşen %13,36’lık enflasyon verisine ilgili iki aylık veriyi eklediğimiz takdirde %17,82 civarında enflasyon verisine ulaşmış oluyoruz. Tahminim doğrultusunda bir bant aralığı verecek olursak enflasyonun %16 - %18 arasında bulunacağını kabaca %17 çerçevesinde netleşeceğini söyleyebiliriz.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?

Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkı verilmektedir. İlgili yasa doğrultusunda da ocak ve haziran aylarına ait enflasyon farkları maaşlara eklenti yapılmaktadır. Şu ana kadar %13,36’lık farkın netleştiğini söyleyebiliriz. SSK ve Bağkur emeklilerine %17.82 oranında bir fark geleceğini tahmin ediyorum.

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