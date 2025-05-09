Emeklinin 4 aylık zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?

Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkı verilmektedir. İlgili yasa doğrultusunda da ocak ve haziran aylarına ait enflasyon farkları maaşlara eklenti yapılmaktadır. Şu ana kadar %13,36’lık farkın netleştiğini söyleyebiliriz. SSK ve Bağkur emeklilerine %17.82 oranında bir fark geleceğini tahmin ediyorum.