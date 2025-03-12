Emeklinin ikramiye ödeme takvimi şekillendi! O tarihlere dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Türkiye'de 16 milyon emeklinin faydalanacağı emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira olacak. Güler konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada "Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" dedi.