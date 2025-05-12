Emekliye 17 bin 47 TL garantilendi! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için değişecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 17,82

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,20 olması beklenirken mayıs ayında ise bu rakamın yüzde 1,70 olması tahmin ediliyor.

Bu iki veriyle değerlendirildiğinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin 3.163,0541 seviyesine yükseleceği hesaplandı. Bu rakama göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,82'lik bir artış kaydetmesi bekleniyor.