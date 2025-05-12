Emekliye 17 bin 47 TL garantilendi! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için değişecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, SSK ve Bağ-Kur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Ocak döneminde yüzde 15,75 oranında artış alan emekliler için bu kez daha yüksek bir oran gündemde. Piyasa beklentilerine göre altı aylık enflasyon verileri yüzde 17’nin üzerine çıkabilir. Bu durumda en düşük emekli maaşının da yeniden şekillenmesi bekleniyor. Gözler, TÜİK’in açıklayacağı son veriler ve hükümetin ek artış kararlarında.
Emekliye temmuz zammı için geri sayım sürerken, TÜİK’in nisan ayı verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak kesinleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Gözler şimdi mayıs ve haziran enflasyon verilerinde. Beklentilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17-18 bandına ulaşabilir. Bu durumda en düşük emekli maaşının 12.500 TL bandından 14.500 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor. Dul ve yetim maaşı alanlar da bu artıştan pay oranı kadar yararlanacak.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 13,36 OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Mart ayında aylık bazda artış yüzde 2,46 oldu. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,00 olarak beklentilerin altında geldi.
Enflasyon - Yıllık - Aylık
04-2025 - 37,86 - 3,00
03-2025 - 38,10 - 2,46
02-2025 - 39,05 - 2,27
01-2025 - 42,12 - 5,03
Bu hesaba göre kümülatif olarak hesaplanan 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 13,36 olarak kayıtlara geçti. Yani bundan sonra enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar şimdiden cepte. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası nihai emekli ve memur zammı kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 17,82
Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,20 olması beklenirken mayıs ayında ise bu rakamın yüzde 1,70 olması tahmin ediliyor.
Bu iki veriyle değerlendirildiğinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin 3.163,0541 seviyesine yükseleceği hesaplandı. Bu rakama göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,82'lik bir artış kaydetmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 17,82 ZAM HESABI
SSK, BAĞ-KUR emekli zammı, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Dolayısıyla yüzde 17,82 emekliye zam hesabı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 17 BİN 47 TL FORMÜLÜ
Ocak ayında SSK, BAĞ-KUR en düşük maaşı yüzde 15,75 artışla; yani 6 aylık enflasyonu kadar artışla 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.
Bu dönemde 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınırsa en düşük emeklim maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor. Yani yüzde 17,82'lik enflasyon tahmini ile hesap yapıldığında taban aylıklar 17 bin 47 TL'ye yükselecek.
DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?
Taban aylığın Meclis sürecinin tamamlanması sonrası SGK ilgili maaş düzenlemesini gerçekleştirecek. Dul ve yetimler de hissesi oranında yeni taban aylıktan faydalanabilecek:
Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim 12.785,25 TL
Yüzde 50 hissesi olan dul ve yetim 8.523,50 TL
Yüzde 25 hissesi olan dul ve yetim 4.261,75 TL
Ana maaşı 17 bin 47 TL'den fazla olan dul ve yetimin maaşı bu rakamlardan yüksek olacak.