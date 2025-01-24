Emekliye 1.969 TL fark ödenecek! 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur'nun takvimi şekillendi: 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesi...

OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık verilerine göre altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Böylelikle emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.