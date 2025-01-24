Emekliye 1.969 TL fark ödenecek! 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur'nun takvimi şekillendi: 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesi...

Maaş farklarının ödeme tarihi netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş, ocak-haziran dönemi zam oranları netleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 14 günlük zam farklarının ne zaman ödeneceğini duyurdu. Emekliler, fark ödemelerini açıklanan tarihte alabilecek. Gözler SSK ve Bağ-Kur'luların maaş farklarını alacakları takvime çevrildi. İşte detaylar...
"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı. Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemelerin ardından emekli maaşı farklarının kısa sürede hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı, yapılan düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.
FARK ÖDEMESİ NE KADAR?
Bu artışla birlikte, taban maaş alan emeklilere aylık olarak 1.969 TL tutarında bir fark ödenecek.
OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık verilerine göre altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Böylelikle emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Dul ve Yetim Maaşlarında Artış Detayları
Yeni düzenleme ile dul ve yetim aylıklarında önemli artışlar yapılacak. En düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851 liraya, yüzde 50 olanlarda 7 bin 234 liraya, yüzde 25 olanlarda ise 3 bin 617 liraya yükselecek. Bu artışlarla birlikte, fark ödemeleri de gündeme gelecek.
Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 9 bin 375 lira üzerinden bin 476 lira, yüzde 50 olanlara 6 bin 250 lira üzerinden 984,50 lira, yüzde 25 olanlara ise 3 bin 125 lira üzerinden 492,25 lira fark yatırılacak. Yaklaşık 3 milyon 870 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Fark ödemeleri Şubat ayı içerisinde hesaplara aktarılacak.
Memur Emeklilerine Fark Ödemesi Geliyor
Düzenlemeden memur emeklileri ve hak sahipleri de faydalanacak. Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetim, yüzde 11.54’lük zam oranıyla belirlenen fark ödemelerini alacak.
Maaşını aylık alanlara bir aylık fark ödenirken, üç aylık maaş alanlara ise dönemlerine göre bir, iki veya üç aylık fark ödemesi yapılacak.
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı Artıyor
Zam oranıyla birlikte, en düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 588 liradan, 2 bin 29 lira artışla 19 bin 671 liraya çıktı. Bir aylık fark ödemesi alacak memur emeklilerine en az 2 bin 29 lira fark yatırılacak. Üç aylık fark alacak olanlar ise toplamda en az 6 bin 87 lira ödeme alacak. Bu düzenleme ile emeklilerin maaşlarına yönelik iyileştirme sağlanacak.
Yeni Taban Aylık Yasası Haftaya Genel Kurul'da
Emeklilerin maaşlarında önemli düzenlemeler içeren yeni taban aylık yasası, ay sonuna kadar yasalaşması hedefiyle adım adım ilerliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonu'nda kabul edilen teklif, Genel Kurul'un gündemine en erken 28 Ocak'ta gelecek. Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda, yasa Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Kök Aylığı 14 Bin 469 Liranın Altında Olanlara Fark Ödenecek
Yasa yürürlüğe girdiğinde, yüzde 15.75 oranındaki Ocak zammı ve ek ödeme dahil, kök aylığı 14 bin 469 liranın altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak. Bu kapsamda:
Hesabına 12 bin 500 lira yatırılan emeklilere bin 969 lira,
13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira,
14 bin lira yatırılanlara ise 469 lira fark ödenecek.