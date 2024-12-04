EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM FARKLI HESAP ÇIKTI: SSK-Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kasım Enflasyonu Açıklandı: Ocak Zammı İçin Önemli Veriler

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24 olarak belirlendi. Bu veri, 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında önemli bir rol oynayacak. Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı da netleşti ve yüzde 14,57 olarak belirlendi.