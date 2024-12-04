EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM FARKLI HESAP ÇIKTI: SSK-Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, Ocak 2025'te maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Bugün açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, zam oranlarına dair önemli ipuçları sundu. 2025’in ilk ayında gerçekleşecek düzenlemeyle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, yeni yılda emeklilerin gelirlerinde önemli bir belirleyici olacak. 5 aylık enflasyon rakamlarının ardından, son açıklanacak Aralık verisiyle birlikte zam oranları kesinleşecek. Peki SSK-Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomistlerle yapılan son anket sonuçları, emekli maaşlarına yapılacak artış oranlarına dair ipuçları sundu. Tahminlere göre, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarına dayalı olarak belirlenecek zam oranı, emekliler için Ocak ayında önemli bir gelir artışı sağlayacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları netleşecek ve maaş hesaplamaları kesinleşecek.
Kasım Enflasyonu Açıklandı: Ocak Zammı İçin Önemli Veriler
TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24 olarak belirlendi. Bu veri, 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında önemli bir rol oynayacak. Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı da netleşti ve yüzde 14,57 olarak belirlendi.
Temmuz-Ekim Döneminin Kümülatif Enflasyonu Ne Durumda?
TÜİK’in açıklamalarıyla birlikte, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3,23, 2,47, 2,97 ve 2,88 olarak gerçekleşti. Bu dört aylık dönemin kümülatif enflasyonu ise yüzde 12,06 oldu.
Kasım ayında gelen veriyle bu oran daha da yükseldi. Ancak en son belirleyici veri, 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık enflasyonu olacak.
Merkez Bankası'nın 2024 Enflasyon Tahminleri
Merkez Bankası, daha önce 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısında enflasyon oranının yüzde 15,45 civarında olması bekleniyordu.
Ancak Kasım ayı itibariyle Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olarak revize edildi. Bu da, ikinci yarıdaki enflasyon oranının yüzde 16,09’a ulaşabileceğini gösteriyor.
Ekonomik Anketlerin Sonuçları: Enflasyon ve Zam Beklentisi
AA Finans’ın Kasım ayı enflasyon beklenti anketi de sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerin bu anketteki Kasım enflasyon tahmini yüzde 1,98 iken, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,07 olarak hesaplandı.
Bu verilere göre, ikinci yarıdaki enflasyon oranı yüzde 16,31’e ulaşabilir. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak artışın yüzde 16,31 olması bekleniyor.
2025 Ocak Ayı SSK ve Bağ-Kur Maaş Zammı Hesaplama
Aşağıda, 2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamlı maaşların hesaplamaları yer alıyor. Kasım ayı enflasyonu ile belirlenen artış oranına göre maaşlar şu şekilde olacak:
12.500 TL olan eski maaş, 14.319 TL'ye çıkacak.
13.000 TL olan eski maaş, 14.895 TL'ye yükselecek.
13.500 TL olan eski maaş, 15.470 TL'ye artacak.
14.000 TL olan eski maaş, 16.045 TL'ye ulaşacak.
14.500 TL olan eski maaş, 16.621 TL'ye çıkacak.
15.000 TL olan eski maaş, 17.196 TL'ye yükselecek.
15.500 TL olan eski maaş, 17.771 TL'ye artacak.
16.000 TL olan eski maaş, 18.347 TL'ye yükselecek.
16.500 TL olan eski maaş, 18.922 TL'ye artacak.
17.000 TL olan eski maaş, 19.497 TL'ye çıkacak.
17.500 TL olan eski maaş, 20.073 TL'ye yükselecek.
18.000 TL olan eski maaş, 20.648 TL'ye artacak.
18.500 TL olan eski maaş, 21.223 TL'ye ulaşacak.
19.000 TL olan eski maaş, 21.799 TL'ye yükselecek.
19.500 TL olan eski maaş, 22.374 TL'ye artacak.
20.000 TL olan eski maaş, 22.949 TL'ye çıkacak.
Bu maaş zammı oranları, 2025 Ocak ayında yapılacak artışla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını belirlemektedir.