Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen bireyler 3 yılda bir kez olacak şekilde emekli promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Emekli maaşlarını alacak bireyler adına yapılan bu kampanya ödemelerinde bankalar ise ciddi bir rekabet içerisinde. Her banka tarafından farklı seviyelerde açıklanan promosyon ödemeleri güncellendi.