Emekliye ikramiye fırsatı resmen oluştu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor, 4 bin lira ayın 2,3,4,5'inde...

İKRAMİYE İÇİN SON ŞANS: 31 MAYIS’A DİKKAT

Henüz emeklilik başvurusu yapmamış ancak Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Mayıs 2025. Bu tarihe kadar SGK'ya başvuranlar için maaş başlangıcı 1 Haziran olarak kabul ediliyor. Bu da, henüz maaş fiilen bağlanmamış olsa bile, ikramiye alma hakkının doğacağı anlamına geliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet ya da SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor.