Emekliye ikramiye fırsatı resmen oluştu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor, 4 bin lira ayın 2,3,4,5'inde...

Emeklilerin gözü Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak bayram ikramiyesinde. Yılın ikinci ikramiyesi için geri sayım başlarken, 4 bin liralık ödeme Haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre ikramiyeler bayramdan önce hesaplara geçecek. Ancak ikramiyeden faydalanmak isteyenler için başvuru ve maaş bağlanma işlemlerinin tamamlanması gereken kritik bir tarih bulunuyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklileri yakından ilgilendiren ikramiye ödemesi gündemdeki yerini aldı. Bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek bayram ikramiyesi için takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin haziranın ilk haftasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Milyonlarca emekliyi kapsayan bu ödeme için kritik bir tarih öne çıkıyor; zira ikramiyeden yararlanmak isteyenlerin belirli bir tarihe kadar maaş bağlatma işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: 31 MAYIS KRİTİK TARİH
2025 yılı itibarıyla bayram ikramiyelerinde yapılan artışla birlikte emeklilere yılda toplam 8 bin TL ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemeyi alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak ikinci 4 bin TL'lik ikramiyeyi bekliyor. Ödemeler haziranın ilk günlerinde gerçekleştirilecek.
SADECE EMEKLİLER DEĞİL, HAK SAHİPLERİ DE YARARLANACAK
Bayram ikramiyeleri yalnızca emeklilerle sınırlı kalmıyor. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, malulen emekli olanlar, sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile vefat eden sigortalıların hak sahipleri de bu ödemeden pay alacak. Ancak ikramiye hakkı için belirleyici olan nokta, ödeme tarihinden önce maaş hakkının doğmuş olması.
İKRAMİYE İÇİN SON ŞANS: 31 MAYIS’A DİKKAT
Henüz emeklilik başvurusu yapmamış ancak Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Mayıs 2025. Bu tarihe kadar SGK'ya başvuranlar için maaş başlangıcı 1 Haziran olarak kabul ediliyor. Bu da, henüz maaş fiilen bağlanmamış olsa bile, ikramiye alma hakkının doğacağı anlamına geliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet ya da SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor.
İKRAMİYE ALMAK İÇİN MAAŞIN YATMASI ŞART DEĞİL
Maaşın fiilen hesaplara yatması beklenmeden de ikramiye hakkı elde edilebiliyor. Önemli olan, 1 Haziran itibarıyla emeklilik hakkının tanınmış olması. Maaş daha sonra toplu şekilde ödendiğinde, ikramiye de bu toplu ödemeye otomatik olarak ekleniyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bu kapsamda emekli ikramiyelerinin 2-5 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor. Herhangi bir başvuruya gerek olmadan ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına otomatik olarak yapılacak.
HERKES AYNI TUTARI MI ALACAK?
Emekli maaşı fark etmeksizin tüm emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ancak hisseli maaş alan dul ve yetimlere ikramiye, hak sahipliği oranına göre verilecek. Örneğin; ölüm aylığının yüzde 75’ini alan bir eş 3.000 TL, yüzde 50’sini alan bir hak sahibi ise 2.000 TL ikramiye alacak. Bu oranlar SGK sistemine tanımlı hisselere göre otomatik olarak hesaplanıyor.
İKRAMİYE İÇİN SÜRE DOLMADAN BAŞVURUN
Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen ve henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların, 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Aksi halde bu yılki ikinci ikramiyeden faydalanmak mümkün olmayacak.