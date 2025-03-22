Emekliye ikramiye takvimi oluştu: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na toplu ödenecek! 27-28 Mart tarihlerinde...

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM'de görüşülmeye başlandı. Ancak, teklifin görüşmeleri 25 Mart 2025 tarihine ertelendi. Bu durum, zamlı bayram ikramiyesinin hesaplara yatma sürecinin uzamasına neden oldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

1 /6 Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM'de görüşülmeye başlandı. Ancak teklifin görüşmeleri 25 Mart 2025 tarihine ertelendi. Bu erteleme, bayram öncesi zamlı ikramiyenin hesaplara yatma sürecinin uzamasına neden oldu. Teklifin Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Son aşamada ise SGK, ödeme takvimini belirleyerek ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatıracak.

2 /6 Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun değişikliği Meclis'te görüşülmeye başlandı. Ancak görüşmeler 25 Mart 2025 tarihine ertelendi ve bayram öncesi yeni emekli ikramiyesinin hesaplara geçmesine ilişkin süreç uzadı.

3 /6 Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması ve sonrasında da SGK tarafından ödeme takvimi belirlenmesi gerekiyor.

4 /6 25 Mart 2025'te Meclis'ten kanunlaşarak geçmesi halinde en erken 26 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp sonrasında emeklilerin hesaplarına geçmesi ihtimali bulunuyor.

5 /6 NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK? CNN Türk'ün haberine göre, ikramiye ödemelerine yönelik detayların Salı günü görüşmelerin başlanıp, Çarşamba günü yasalaşması bekleniyor" dedi. Bayram ikramiyelerin Cuma günü hesaplara geçmesini bekleniyor.