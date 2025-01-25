Emekliye müjdeler peş peşe geldi! 4.000-4.500 TL arasında olabilir: Maaş, promosyon derken ikramiye...

YENİ EMEKLİLER DE YARARLANABİLECEK

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Hem eş hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlar ikramiyesi 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı daha yüksekse o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin, dul eş hem baba hem de kocadan aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından aldığının oranı yüzde 25 ise ikramiyesi (her bir bayram için 4 bin lira olması durumunda) 2 bin lira, iki bayram için toplam tutar tutar 4 bin lira olacak.