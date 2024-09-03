Emekliye Ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’luya ikinci veri geldi: 12.500, 13.000, 14.000 TL maaş alanlara kuruşu kuruşuna tablo...

3 Eylül'de açıklanacak enflasyon oranları, emeklilerin Ocak 2025 zammı için belirleyici olacak ikinci veri olacak. Temmuz ayı enflasyon oranı %3.23 olarak açıklandı ve bu, emeklilerin zam beklentilerini şekillendiren ilk veri olarak kaydedildi. Şimdi gözler, Ağustos ayı enflasyon verilerinde. Yıl sonu enflasyon tahminlerine yönelik anketler de zammın ne kadar olabileceğine dair ipuçları veriyor. Enflasyon oranlarının yıl boyunca artması, emeklilerin Ocak 2025'te alacakları maaş zamlarının da yükselmesine neden olacak. Peki yeni enflasyon oranları ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna emekli maaşları...

1 / 18 2024 yılında emeklilerin kök aylıklarına toplamda %86,16 oranında zam yapıldı. Bu zammın Temmuz ayındaki en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi 2025 Ocak ayında yapılacak zaman dilimini merakla bekliyorlar. Ağustos ayı enflasyon verileri ile maaş hesaplamaları yeniden değişecek.

2 / 18 Zam beklentileriyle ilgili beklentiler çeşitli anketlerle ölçülmeye başlandı. Farklı kuruluşlar tarafından yapılan 4 farklı anket verileri, Ocak 2025'te emekli maaşlarına uygulanan zam oranını gösteriyor. Bu anketlerin sonuçları, enflasyon tahminlerine dayanarak Ocak zammının ne kadar olabileceği konusunda öngörüler oluşturuyor. Anketlerden elde edilen bilgilere göre, 2025 Ocak ayında emekliler için %20 ila %30 arasında bir zam oranı bekleniyor.

3 / 18 2024 AĞUSTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Açıklanan takvime göre ; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

4 / 18 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE? AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

5 / 18 Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

6 / 18 Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

7 / 18 Tahminler: Birinci Tahmin: 2024 yılı enflasyon oranının %42.95 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon %14.60 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14.60 oranında zam alacak.

8 / 18 İkinci Tahmin: 2024 yılı enflasyon oranının %49.39 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon %19.77 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %19.77 oranında zam alacak.

9 / 18 İŞTE ÖRNEK MAAŞLAR... Mevcut Maaş: 12,500 TL %14.60 zamlı: 14,325 TL %19.77 zamlı: 14,971.25 TL Mevcut Maaş: 12,600 TL %14.60 zamlı: 14,439.60 TL %19.77 zamlı: 15,091.02 TL Mevcut Maaş: 12,700 TL %14.60 zamlı: 14,554.20 TL %19.77 zamlı: 15,210.79 TL Mevcut Maaş: 12,800 TL %14.60 zamlı: 14,668.80 TL %19.77 zamlı: 15,330.56 TL

10 / 18 Mevcut Maaş: 12,900 TL %14.60 zamlı: 14,783.40 TL %19.77 zamlı: 15,450.33 TL Mevcut Maaş: 13,000 TL %14.60 zamlı: 14,898.00 TL %19.77 zamlı: 15,570.10 TL Mevcut Maaş: 13,100 TL %14.60 zamlı: 15,012.60 TL %19.77 zamlı: 15,689.87 TL Mevcut Maaş: 13,200 TL %14.60 zamlı: 15,127.20 TL %19.77 zamlı: 15,809.64 TL

11 / 18 Mevcut Maaş: 13,400 TL %14.60 zamlı: 15,356.40 TL %19.77 zamlı: 16,049.18 TL Mevcut Maaş: 13,500 TL %14.60 zamlı: 15,471.00 TL %19.77 zamlı: 16,168.95 TL Mevcut Maaş: 13,600 TL %14.60 zamlı: 15,585.60 TL %19.77 zamlı: 16,288.72 TL Mevcut Maaş: 13,700 TL %14.60 zamlı: 15,700.20 TL %19.77 zamlı: 16,408.49 TL

12 / 18 Mevcut Maaş: 13,800 TL %14.60 zamlı: 15,814.80 TL %19.77 zamlı: 16,528.26 TL Mevcut Maaş: 13,900 TL %14.60 zamlı: 15,929.40 TL %19.77 zamlı: 16,648.03 TL Mevcut Maaş: 14,000 TL %14.60 zamlı: 16,044.00 TL %19.77 zamlı: 16,767.80 TL Mevcut Maaş: 14,100 TL %14.60 zamlı: 16,158.60 TL %19.77 zamlı: 16,887.57 TL

13 / 18 Mevcut Maaş: 14,200 TL %14.60 zamlı: 16,273.20 TL %19.77 zamlı: 17,007.34 TL Mevcut Maaş: 14,300 TL %14.60 zamlı: 16,387.80 TL %19.77 zamlı: 17,127.11 TL Mevcut Maaş: 14,400 TL %14.60 zamlı: 16,502.40 TL %19.77 zamlı: 17,246.88 TL Mevcut Maaş: 14,500 TL %14.60 zamlı: 16,617.00 TL %19.77 zamlı: 17,366.65 TL

14 / 18 Mevcut Maaş: 14,600 TL %14.60 zamlı: 16,731.60 TL %19.77 zamlı: 17,486.42 TL Mevcut Maaş: 14,700 TL %14.60 zamlı: 16,846.20 TL %19.77 zamlı: 17,606.19 TL Mevcut Maaş: 14,800 TL %14.60 zamlı: 16,960.80 TL %19.77 zamlı: 17,725.96 TL Mevcut Maaş: 14,900 TL %14.60 zamlı: 17,075.40 TL %19.77 zamlı: 17,845.73 TL

15 / 18 Mevcut Maaş: 15,000 TL %14.60 zamlı: 17,190.00 TL %19.77 zamlı: 17,965.50 TL Mevcut Maaş: 15,500 TL %14.60 zamlı: 17,763.00 TL %19.77 zamlı: 18,564.35 TL Mevcut Maaş: 16,000 TL %14.60 zamlı: 18,336.00 TL %19.77 zamlı: 19,163.20 TL Mevcut Maaş: 16,500 TL %14.60 zamlı: 18,909.00 TL %19.77 zamlı: 19,762.05 TL

16 / 18 Mevcut Maaş: 17,000 TL %14.60 zamlı: 19,482.00 TL %19.77 zamlı: 20,360.90 TL Mevcut Maaş: 17,500 TL %14.60 zamlı: 20,055.00 TL %19.77 zamlı: 20,959.75 TL Mevcut Maaş: 18,000 TL %14.60 zamlı: 20,628.00 TL %19.77 zamlı: 21,558.60 TL Mevcut Maaş: 19,000 TL %14.60 zamlı: 21,774.00 TL %19.77 zamlı: 22,756.30 TL

17 / 18 Mevcut Maaş: 20,000 TL %14.60 zamlı: 22,920.00 TL %19.77 zamlı: 23,954.00 TL Mevcut Maaş: 21,000 TL %14.60 zamlı: 24,066.00 TL %19.77 zamlı: 25,151.70 TL Mevcut Maaş: 22,000 TL %14.60 zamlı: 25,212.00 TL %19.77 zamlı: 26,349.40 TL Mevcut Maaş: 23,000 TL %14.60 zamlı: 26,358.00 TL %19.77 zamlı: 27,547.10 TL