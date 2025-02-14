Emekliye Temmuz'da 15.196 TL maaş hesabı çıktı: Ocak enflasyonu ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Ocak ayında yüzde 15,75 zam alırken, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak yeni zam oranına çevrildi. TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. İşte emekli maaş zammına etki edecek ilk rakamlar…
2025 yılı Ocak ayında emekli maaşları yeniden güncellendi. En düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam aldı. Zam oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli, Temmuz 2025’te yapılacak yeni artış oranlarını merak etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verileri, Temmuz’da uygulanacak zam oranına ışık tutuyor. İşte detaylar…
2025 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Temmuz Zammını Bekliyor
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası gözler Temmuz 2025'te uygulanacak yeni artış oranına çevrildi. Özellikle 14.469 TL ve üzeri maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor.
TÜİK Enflasyon Verileri Zammı Belirleyecek
Emekli maaş zammının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri kritik bir rol oynuyor.
Bu doğrultuda, Ocak 2025 enflasyon oranı yüzde 5,03 olarak duyuruldu. Açıklanan bu oran, Temmuz 2025’te yapılacak zam için önemli bir referans niteliğinde.
2025 Temmuz İçin Tahmini Emekli Maaşları
Şu ana kadar açıklanan enflasyon verileri baz alınarak Temmuz ayında uygulanabilecek tahmini emekli maaşları hesaplandı.
İşte Ocak enflasyon oranına göre yapılan ilk tahmini hesaplamalar:
14.469 TL → 15.196,79 TL
15.000 TL → 15.754,50 TL
15.500 TL → 16.279,65 TL
16.000 TL → 16.804,80 TL
16.500 TL → 17.329,95 TL
17.000 TL → 17.855,10 TL
18.000 TL → 18.905,40 TL
19.000 TL → 19.955,70 TL
20.000 TL → 21.006,00 TL
Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni enflasyon verileri, Temmuz zammının netleşmesi açısından belirleyici olacak.