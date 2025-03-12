EMEKLİYE ZAMLI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ: 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur tahsis numarası...

Emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyesinde yüzde 33,3’lük artış yapıldı. 2025 yılı itibarıyla Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zamlı emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu nedenle, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatırılacak.

1 /6 Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri için takvim netleşiyor. Bu yıl yüzde 33 artırılarak 4.000 TL'ye yükseltilen ikramiye, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca hak sahibinin hesabına yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve bazı özel statüdeki hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak. Ödemeler tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. İşte, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen detaylar…

2 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

3 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak.

4 /6 Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı. Bu yıl da ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

5 /6 SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.