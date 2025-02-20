EMLAK KONUT E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI: Emlak Konut İzmir, Antalya, Balıkesir ve İstanbul başvuruları başladı mı?

4 BİN 500 BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞA ÇIKIYOR

Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa çıktığını aktaran Yılmaz, "En düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin TL. 6 milyonluk daire için, 60 ayda peşinatla 61 bin 598 lira ödeme" dedi.

Toplantıda 4 bin 500 bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngördüklerini ifade eden Yılmaz, İstanbul'da en ucuz dairenin Arnavutköy’de olduğunu belirtti.

Yılmaz bu sene teslim edilecek projelerle birlikte, yeni başlayıp 3 sene sonra teslim edilecek projelerin de olduğunu vurguladı.

Öte yandan Yılmaz "Fikirtepe teslime hazır, Batı Yaka bir kısmı teslime hazır, Yeni Levent kısa süre içerisinde olacak. Balıkesir kısa süre içerisinde teslim olacak" diye ekledi.