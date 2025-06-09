2025 yılı itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelin maaşları, genel memur maaş zamları doğrultusunda güncellendi. 2025 polis maaşı (emniyet taban maaşı) ortalama olarak 58.910 TL seviyesinde seyretmektedir. Ancak bu miktar, rütbe, kıdem, görev yapılan birim ve ek ödemelere göre farklılık göstermektedir. Peki temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte komiser, başkomiser, yunus polisi, polis özel hareket ile emekli polis maaşı tutarları.
2025 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin maaşları, genel memur maaş zamları doğrultusunda güncellenmekte. Memur maaşlarına 2025 yılı için yapılan zam oranları, polis maaşlarına da yansımıştır. Yeni göreve başlayan bir polis memurunun maaşı (emniyet taban maaşı), ortalama olarak 58.000 TL civarındadır.
Polis maaşları ne kadar oldu?
Polis memuru maaşı 2025’te 58.910,97 TL oldu.
Komiser ne kadar maaş alıyor?
Komiser maaşı 2025 yılında 65.424,37 TL’dir.
Başkomiser maaşı kaç TL?
Başkomiser maaşı 2025’te 65.070,21 TL olarak belirlenmiştir.
En düşük memur maaşı ne kadar?
En düşük memur maaşı 43726 lira TL’dir.
Yunus polis maaşı ne kadar?
Yunus polis maaşı 56.000 TL ile 57.000 TL arasındadır.
Yeni başlayan polis kaç TL alıyor?
Yeni başlayan polis maaşı ortalama 58.000 TL’dir.
Polis özel harekât maaşı kaç TL?
Polis özel harekât maaşı 59.000 TL ile 63.000 TL arasındadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.
Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.
Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak.
Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.
Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.