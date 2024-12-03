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İŞKUR açık iş ilanı en çok olan iller listesi paylaşıldı: Liste başında 21.846 ilanla İstanbul var

İŞKUR açık iş ilanı en çok olan iller listesi paylaşıldı: Liste başında 21.846 ilanla İstanbul var

13:463/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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<p>İŞKUR açık iş ilanı en çok olan iller</p>
İŞKUR açık iş ilanı en çok olan iller

Türkiye'de en çok açık iş ilanı bulunan illerde, genellikle nüfus yoğunluğu yüksek ve ekonomik grupların yoğun olarak toplanması yer almaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler, iş gücü talebinin en fazla olduğu iller arasında öne çıkıyor. İŞKUR tarafından sunulan "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, ülke genelinde toplam 85.128 açık iş ilanı bulunmaktadır. İstanbul, 21 bin 846 açık iş ilanıyla Türkiye’de en fazla iş ilanının bulunduğu şehir oldu. İşte En çok İŞKUR açık iş ilanı olan iller listesi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulan "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, ülke genelinde toplam 85.128 açık iş ilanı bulunmaktadır. Türkiye'de en çok açık iş ilanı bulunan illerde, genellikle nüfus yoğunluğu yüksek ve ekonomik grupların yoğun olarak toplanması yer almaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler, iş gücü talebinin en fazla olduğu iller arasında öne çıkıyor.

Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin merkezi olan şehirler, geniş iş imkanları sunarak iş arayanlara çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep gibi sanayi kentleri de yüksek sayıda iş ilanına ev sahipliği yapmakta. Bu illerde, özellikle üretim, lojistik ve teknik alanlarda iş gücüne ihtiyaç duymakta. Öte yandan turizmin etkili olduğu Antalya ve Muğla gibi illerde sezonluk iş ilanlarıyla daha dikkat çekiyor. Bu ilanların yaklaşık dörtte biri İstanbul'da yer almakta olup, en fazla açık iş ilanına sahip iller ve ilan sayıları şu şekildedir:

İstanbul: 21.846 ilan

Ankara: 5.117 ilan

Kocaeli: 4.606 ilan

Bursa: 4.285 ilan

İzmir: 4.357 ilan

Manisa: 3.136 ilan

Kayseri: 3.098 ilan

Gaziantep: 2.870 ilan

Mersin: 2.385 ilan

Antalya: 2.117 ilan

Tekirdağ: 2.048 ilan

En fazla hangi iş sektöründe ilan var, eleman aranıyor?

En fazla talep gören meslekler ise şu şekildedir:

Beden İşçisi (Genel): 20.538 ilan

Temizlik Görevlisi: 3.280 ilan

Satış Elemanı: 1.381 ilan


Paketleme İşçisi: 1.322 ilan

Ambar/Depo İşçisi: 1.303 ilan

Konfeksiyon İşçisi: 1.277 ilan

Servis Elemanı: 1.249 ilan

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