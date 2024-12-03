Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin merkezi olan şehirler, geniş iş imkanları sunarak iş arayanlara çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep gibi sanayi kentleri de yüksek sayıda iş ilanına ev sahipliği yapmakta. Bu illerde, özellikle üretim, lojistik ve teknik alanlarda iş gücüne ihtiyaç duymakta. Öte yandan turizmin etkili olduğu Antalya ve Muğla gibi illerde sezonluk iş ilanlarıyla daha dikkat çekiyor. Bu ilanların yaklaşık dörtte biri İstanbul'da yer almakta olup, en fazla açık iş ilanına sahip iller ve ilan sayıları şu şekildedir: