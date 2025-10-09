Enes Batur YouTube kanalını neden kapattı mı?

Enes Batur kimdir?

Enes Batur, 9 Nisan 1998'de Ankara'da doğdu. Enes Batur Sungurtekin, kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.