Türkiye’nin tanınan YouTuber’larından Enes Batur, aldığı son kararla sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca abonesi bulunan Enes Batur, yıllardır aktif olarak içerik ürettiği YouTube kanalını kapattığını duyurdu. Hayranları bu karara inanmakta güçlük çekerken, fenomenin neden böyle bir adım attığı merak konusu oldu.
Türkiye'nin ilk ve en ikonik YouTuber'larından Enes Batur, milyonlarca hayranını şoke etti. 16 milyondan fazla aboneye ulaşan fenomen, uzun bir sessizlik döneminin ardından YouTube kanalını tamamen kapatma kararı aldı.
Enes Batur YouTube kanalını kapattı mı?
Son 3 yıldır video atmamasına rağmen 16 milyon takipçisi olan fenomen isimden dikkat çeken bir karar geldi. Batur, Youtube hesabını kapattı.
Enes Batur, bu radikal kararla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Enes Batur, kanalının tamamen ortadan kalkmasından kısa bir süre önce, yaklaşık 4 bin civarında videosunu silmişti.
Enes Batur kimdir?
Enes Batur, 9 Nisan 1998'de Ankara'da doğdu. Enes Batur Sungurtekin, kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.
2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.
Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Sungurtekin, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.
Enes Batur; Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmiştir.
Enes Batur’un, 10 Mart 2020'de eski bir videosu yüzünden YouTube'a video yüklemesi yasaklanmıştı. Aynı sorunu Enes Batur Sungurtekin, 30 Mart 2021'de 5 sene önceki videosu yüzünden tekrar yaşamıştı.