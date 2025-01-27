Dul maaşı alma koşulları ve kimlerin bu maaşı alabileceği, son dönemde dikkat çeken konular arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul maaşı ile ilgili yapılan açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" denildi. Peki, mevvut durumda dul maaşı ne kadar ve kimler alabilir? İşte detaylar...
2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi için açıklanan altı aylık enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dul ve yetim aylıkları Ocak 2025'te yüzde 15.75 oranında arttı. Bu zam artışı, dul ve yetimlerin pay oranına göre maaşlara yansıdı. Kamuoyunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Peki, Ocak 2025 zamlı dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilir, nasıl ve nereden başvurulur?
ERKEKLER DUL MAAŞI ALACAK MI?
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), dul maaşına ilişkin haberlerle ilgili, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.
Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.
DUL AYLIKLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
SSK ve Bağ-kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu. Dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15,75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.
ZAMLI DUL MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılı itibarıyla dul ve yetim maaşlarında artış yaşandı. Emekli maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi için dul maaşı oranlarına göre yeni maaş tutarları şu şekilde belirlendi:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir kişi için maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için maaş 3.617 TL olarak belirlendi.
Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıkarıldı. Bu artış ile birlikte, Emekli Sandığı'ndan vefat eden sigortalılar için dul ve yetim maaşları şu şekilde güncellendi:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir kişi için maaş 14 bin 713 TL olarak belirlenmiş durumda.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için maaş 9 bin 808 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için maaş 4 bin 904 TL olarak uygulanacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Dul ve yetim aylığından yararlanmak için, sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması gerekiyor. Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilebiliyor.
Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için:
En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması,
4(a) kapsamındaki sigortalılar için en az 5 yıldır sigortalı olunup toplam 900 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor.