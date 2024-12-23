"Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Peki Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar...

1 /6 "Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar tatili olan iller öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor.

2 /6 ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Erzurum Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarın Erzurum'da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

3 /6 ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzincan'da yarın okulların tatil olup olmayacağına yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 /6 DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

5 /6 ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 4°C Çok bulutlu ve kar yağışlı