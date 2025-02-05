Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Erzurum ve Erzincan'da okullar tatil olacak mı?

"Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak yağmur ve dondurucu soğuk hava koşulları etkisini gösteriyor. Mevsim normallerinin oldukça altında seyreden sıcaklıklar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde, okulların tatil edilip edilmeyeceği ise en çok merak edilen konu oldu. Hangi illerde okullar tatil olacak? Hava durumu nasıl olacak?

1 /6 Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Öğrenciler ve veliler, 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla araştırıyor. Kar yağışı, sağanak yağış ve dondurucu soğukların etkili olduğu illerde, yerel valiliklerin tatil kararlarına dair son dakika açıklamaları bekleniyor. MEB ve il valiliklerinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda, kar tatili yapılan iller ve ilçeler belli olacak. Peki, 6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

2 /6 6 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? Yarın kar yağışı nedeniyle henüz okullar tatil edilmedi. Ancak, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek.

3 /6 Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.

4 /6 6 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İL VE İLÇELER Kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gün içerisinde şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verilebilir.

5 /6 ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Erzincan ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.