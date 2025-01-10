"ERZURUM İÇİNDEN DİRİ FAY GEÇEN 24 İLDEN BİRİ"

Erzurum’un içinden diri fay geçen Türkiye’nin 24 ilinden biri olduğunu söyleyen Tüysüz, “Bugün yarın deprem olacağına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Tüysüz, her an depreme hazır olunması gerektiğini söyledi.