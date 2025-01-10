Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem, dikkatleri bölgeye çevirdi. Depremin ardından "Bölgede büyük bir deprem olur mu?" ve "Risk altındaki kentler hangileri?" soruları gündeme geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını belirterek, büyük depremlerin olasılığını değerlendirdi.
Erzurum’un Pasinler ilçesinde 8 Ocak'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem gözleri bölgeye çevirdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem riskine ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.
"ERZURUM İÇİNDEN DİRİ FAY GEÇEN 24 İLDEN BİRİ"
Erzurum’un içinden diri fay geçen Türkiye’nin 24 ilinden biri olduğunu söyleyen Tüysüz, “Bugün yarın deprem olacağına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.” dedi.
Prof. Dr. Tüysüz, her an depreme hazır olunması gerektiğini söyledi.
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR"
Uzmanlara göre Erzincan’dan başlayan Gürcistan’a kadar uzanan Kuzey Doğu Anadolu Fayı'nda yer alan Erzurum’da büyüklüğü 7’yi bulabilecek deprem olabilir.
BÖLGE 41 YIL ÖNCE BÜYÜK DEPREMLE SARSILDI
Erzurum’da 1983 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki Narman depremini hatırlatan Tüysüz, “Dolayısıyla aynı şeyi geleceğe de yansıttığımız zaman yine 6.9-7 büyüklüğüne varan depremler olması gerekir” dedi.
Bölgede Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp, Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı da dikkat çekiyor.
HANGİ İLLER RİSK ALTINDA?
Bu fay hattının 7,2 büyüklüğüne varabilecek sarsıntı üretme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Tüysüz, “Bu deprem olduğu taktirde Bingöl, Erzincan, Elazığ o civarda etkili olur” dedi.