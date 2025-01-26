Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Estağfirullah duası nedir? Estağfirullah el azim el kerim ellezi la ilâhe illa hüve'l hayyel kayyum anlamı ve fazileti

Estağfirullah duası nedir? Estağfirullah el azim el kerim ellezi la ilâhe illa hüve'l hayyel kayyum anlamı ve fazileti

16:3426/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Estağfirullah el azim el kerim ellezi la ilâhe illa hüve'l hayyel kayyum duası</p>
Estağfirullah el azim el kerim ellezi la ilâhe illa hüve'l hayyel kayyum duası

Estağfirullah duası, günahlardan arınmak ve Allah'a yönelmek için okunan önemli bir duadır. Tövbe duası ise günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan bağışlanma dilemek anlamına gelir. "Estağfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etebü ileyh" duası ise Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü vurgulayan, günahlardan arınmak için sıkça kullanılan bir zikirdir. İşte Estağfirullah duası anlamı, fazileti.

Dinimizde tövbe, günah işleyen kişinin pişmanlık duyması ve Allah'a yönelerek bağışlanma dilemesidir. Estağfirullah duası ise bu tövbenin en önemli ifadelerinden biridir. "Estağfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etebü ileyh" duası, Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü hatırlatarak kulun tövbesini kabul etmesi için yalvarma anlamına gelir.

Estağfirullah duası, günlük hayatta sıkça tekrar edilerek kalp temizliğine ve huzura ulaşılmasına yardımcı olur. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh duasının anlamı ve fazileti.

Estağfirullah duası anlamı

"Estağfirullah duası" veya "Tövbe duası", günahlardan arınma ve Allah’tan bağışlanma dilemek için okunan önemli dualardan biridir. Estağfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etübü ileyh duası, "Azamet sahibi, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyin kaynağı olan Allah’tan af diler ve O’na tövbe ederim" anlamına gelir.

Estağfirullah duası önemi ve fazileti

Estağfirullah, tövbe etmektir. İşlenen günahlardan pişmanlık duymaktır.

İstiğfâr, insanın Allah hakkıyla ilgili günahlarından kurtulmasını sağlar.

Bu sebeple bir kul Allah’ın yasaklarından birini çiğnediği zaman, yaptığından ötürü pişmanlık duyarak Allah’tan af dilemeli, tövbe ve istiğfâr etmelidir.


Tövbe ve istiğfârın kabul edilmesi için insanın o günahtan soğuması ve onu bir daha yapmayacağına dair Allah’a verdiği sözde samimi olması gerekir.

#Estağfirullah
#Estağfirullah el azim
#Estağfirullah el azim el kerim
#tevbe duası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı ve ezan saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da yatsı ezanı kaçta okunuyor?