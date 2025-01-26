Estağfirullah el azim el kerim ellezi la ilâhe illa hüve'l hayyel kayyum duası

Estağfirullah duası, günahlardan arınmak ve Allah'a yönelmek için okunan önemli bir duadır. Tövbe duası ise günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan bağışlanma dilemek anlamına gelir. "Estağfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etebü ileyh" duası ise Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü vurgulayan, günahlardan arınmak için sıkça kullanılan bir zikirdir. İşte Estağfirullah duası anlamı, fazileti.

1 /6 Dinimizde tövbe, günah işleyen kişinin pişmanlık duyması ve Allah'a yönelerek bağışlanma dilemesidir. Estağfirullah duası ise bu tövbenin en önemli ifadelerinden biridir. "Estağfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etebü ileyh" duası, Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü hatırlatarak kulun tövbesini kabul etmesi için yalvarma anlamına gelir.

2 /6 Estağfirullah duası, günlük hayatta sıkça tekrar edilerek kalp temizliğine ve huzura ulaşılmasına yardımcı olur. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh duasının anlamı ve fazileti.

3 /6 Estağfirullah duası anlamı " Estağfirullah duası " veya " Tövbe duası ", günahlardan arınma ve Allah’tan bağışlanma dilemek için okunan önemli dualardan biridir. Estağfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etübü ileyh duası, "Azamet sahibi, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyin kaynağı olan Allah’tan af diler ve O’na tövbe ederim" anlamına gelir.

4 /6 Estağfirullah duası önemi ve fazileti Estağfirullah, tövbe etmektir. İşlenen günahlardan pişmanlık duymaktır. İstiğfâr, insanın Allah hakkıyla ilgili günahlarından kurtulmasını sağlar.

5 /6 Bu sebeple bir kul Allah’ın yasaklarından birini çiğnediği zaman, yaptığından ötürü pişmanlık duyarak Allah’tan af dilemeli, tövbe ve istiğfâr etmelidir.

