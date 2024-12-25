Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödeme tutarı 2025 yılı asgari ücret zammı sonrası değişti. Peki ev hizmetlerinde SGK primi ne kadar 2024? İşte ev hizmetinde çalışanların aylık primi 2025 ödeme tutarı?
2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücret zammı artış oranı netleşmesiyle birlikte artış yaşanan kalemler arasında ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödeme tutarı da yer aldı. Peki ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi ne kadar?
Ev hizmetlerinde SGK primi ne kadar 2025?
Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 2024 yılı içinde 6.500,81 TL olarak ödeniyordu. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte 1 Ocak 2025’ten itibarene Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödeme tutarı 8 bin 451.05 TL oldu.
Ev İşçisinin ücreti ne kadar olmalı?
Ev işçisine ödenecek olan ücret en az asgari ücret tutarında olmalıdır.
Ev İşçisine Sigorta Yaptırmalı mıyım?
10 gün ve üzerinde çalışıyorsa:
İşverenler ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırdığı ev işçisinin sigorta primlerini yatırmak zorundadır.
Ayda 10 gün ve üzerinde ev işçisi çalıştıran işverenler tescil işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.
Ayda 10 gün ve üzerinde ev işçisi çalıştıran işverenlerin tescil işlemleri kolay işverenlik³ şeklinde yapılmaktadır.
İşveren, yanında ayda 10 gün ve üzerinde çalışan ev işçisi için günlük asgari ücretin %37,5’i kadar prim öder.Bu tutar ev işçisinin çalıştığı günle çarpılır.
Ev İşçisine Sigorta Yaptırmalı mıyım?
İşveren, yanında ayda 10 günden az çalışan ev işçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini çalıştırdığı her gün için yatırmak zorundadır.
İşverenin, ev işçisi adına yatıracağı iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştırdığı her gün için brüt asgari ücretin günlük tutarının %2’si kadardır.