2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücret zammı artış oranı netleşmesiyle birlikte artış yaşanan kalemler arasında ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödeme tutarı da yer aldı. Peki ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi ne kadar?