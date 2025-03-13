Mart ayının başlamasıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak 2025'te yapılan maaş artışı sonrasında, zamlı ödemelerin hangi illerde ve ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İhtiyaç sahiplerinin her ay düzenli olarak aldığı bu destek ödemelerinin güncel durumu ve Mart 2025'te hesaplara yatan illerin listesiyle ilgili detayları haberimizde paylaştık. İşte merak edilenler...