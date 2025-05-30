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EYT 4A, 4B, 4C emeklilerine bayram müjdesi olacak! 14.469 TL maaş alanlara ilave maaş gibi yatacak

EYT 4A, 4B, 4C emeklilerine bayram müjdesi olacak! 14.469 TL maaş alanlara ilave maaş gibi yatacak

10:4530/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 yılında emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Maaşlarını belirli bankalara taşıyan emeklilere 25 bin TL’ye kadar nakit ödeme yapılırken, sunulan ek avantajlar da dikkat çekiyor. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların kampanya şartlarına göre farklılık gösteriyor. Hem kamu hem özel bankalar, müşteri kazanımı için cazip tekliflerle öne çıkmaya çalışıyor.

Yeni yılla birlikte emekliye rekor promosyon! 2025 itibarıyla emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan banka promosyonu sunuluyor. Rekabetin arttığı sektörde bankalar, sadece nakit ödeme değil, aynı zamanda fatura talimatı, kredi kartı gibi ek avantajlarla da dikkat çekiyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişirken, emekliler en kârlı seçeneği araştırmaya başladı.

ZİRAAT BANKASI

SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.


İŞ BANKASI


0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL


10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL


20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

ING Bank



10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL



10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL



15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL



20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL



HALKBANK



10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL



15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL



20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

GARANTİ BBVA

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL




10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL




15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL




20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL


TÜRKİYE FİNANS

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL




10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL




15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL




20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

ŞEKERBANK

0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL


10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL


20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL


VAKIFBANK


0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL



10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

AKBANK

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL


10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL


20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

DENİZBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL


10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL


20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL


10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL


20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

QNB FİNANSBANK (ONB)

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL


15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL


20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

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