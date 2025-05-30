2025 yılında emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Maaşlarını belirli bankalara taşıyan emeklilere 25 bin TL’ye kadar nakit ödeme yapılırken, sunulan ek avantajlar da dikkat çekiyor. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların kampanya şartlarına göre farklılık gösteriyor. Hem kamu hem özel bankalar, müşteri kazanımı için cazip tekliflerle öne çıkmaya çalışıyor.

1 /7 Yeni yılla birlikte emekliye rekor promosyon! 2025 itibarıyla emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan banka promosyonu sunuluyor. Rekabetin arttığı sektörde bankalar, sadece nakit ödeme değil, aynı zamanda fatura talimatı, kredi kartı gibi ek avantajlarla da dikkat çekiyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişirken, emekliler en kârlı seçeneği araştırmaya başladı.

2 /7 ZİRAAT BANKASI SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.

İŞ BANKASI

0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

3 /7 ING Bank



10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL



10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL



15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL



20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL



HALKBANK



10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL



15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL



20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

4 /7 GARANTİ BBVA 0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL





10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL





15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL





20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS 0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL





10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL





15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL





20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

5 /7 ŞEKERBANK 0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

VAKIFBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL



10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

6 /7 AKBANK 0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL DENİZBANK 0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL