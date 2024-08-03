Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeline takıldı. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfasında Instagram'a erişim engeli kararı duyurulduktan sonra, gözler Facebook'a çevrildi. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları ''Facebook açık mı, kapatılacak mı'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Facebook açık mı, kapanacak mı? Facebook erişim engeli var mı, son durum ne? İşte yanıtı...

1 / 10 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile dün Instagram erişime kapatıldı. Herkes "Instagram neden kapandı?" ve "Instagram ne zaman düzelir?" diye merak edip araştırmaya başlarken, Instagram yasağı kalkmak yerine yakında Facebook da kapatılabilir.

2 / 10 INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybettikten sonra, kullanıcıların Haniye için yayınladığı taziye mesajları Meta tarafından hem Facebook'ta hem de Instagram'da engellenmişti.

3 / 10 FACEBOOK AÇIK MI, KAPATILACAK MI, ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi.

Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platform Facebook’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak konusu oldu. Facebook ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.





4 / 10 FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi, Facebook'u etkilemedi ve kullanıcılar platforma sorunsuz bir şekilde erişebiliyor. Facebook’a giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar öncelikle ağ bağlantılarını kontrol etmelidir. Ardından, uygulamanın mobil marketten güncel olup olmadığını kontrol edebilirler. Sorun devam ederse, uygulamanın son sürümünü indirip yeniden denemek faydalı olabilir. Eğer problem çözülmezse, masaüstü veya diğer alternatif yöntemlerle giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

5 / 10 KARARIN NEDENİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi. Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.



6 / 10 RE'SEN YETKİ KULLANILDI

Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.





7 / 10 BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.

8 / 10 KATALOG SUÇLAR NE DEMEK?

İntihara yönlendirme, çocuk istismarı, sağlık için tehlikeli olan maddelerin temini gibi maddeler katalog suçlar arasında yer alıyor. BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre katalog suçların kapsamı şöyle:

"5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bunlar:







9 / 10 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yonlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226) 6) Fuhuş (madde 227) 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar."













