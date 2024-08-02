Sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi. Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından sosyal medya kullanıcıları bu kez Facebook'un durumunu merak etmeye başladı. "Facebook açık mı, kapatılacak mı?" soruları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Facebook'a erişim engeli var mı, son durum ne? İşte merak edilen detaylar...
Instagram sosyal medya platformuna giriş yapılamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, şirketin diğer sosyal medya platformu Facebook'un da benzer bir erişim engeline tabi tutulup tutulmadığı merak konusu oldu. Peki, Facebook'a erişim açık mı, kapatılacak mı? Erişim engeli var mı? Facebook çöktü mü? Güncel durum nedir?
FACEBOOK AÇIK MI, KAPATILACAK MI, ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?
Sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi.
Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platform Facebook’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak konusu oldu.
Facebook ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi Facebook’u etkilemedi. Platforma kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.
Facebook’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir.
Bir sorun yaşıyorsanız uygulamanın son sürümünü telefona indirip tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.
BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.