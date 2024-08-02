Instagram sosyal medya platformuna giriş yapılamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, şirketin diğer sosyal medya platformu Facebook'un da benzer bir erişim engeline tabi tutulup tutulmadığı merak konusu oldu. Peki, Facebook'a erişim açık mı, kapatılacak mı? Erişim engeli var mı? Facebook çöktü mü? Güncel durum nedir?