Facebook ne zaman açılacak, çöktü mü? 20 Mart son dakika Facebook erişim sorunu

"Facebook ne zaman açılacak, çöktü mü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter) ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı 20 Mart 2025 itibarıyla devam ediyor. Kullanıcılar, özellikle Facebook'a giriş yapmaya çalışırken akış yenileme hatasıyla karşılaşıyor. Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle "Facebook çöktü mü?", "Ne zaman düzelecek?" soruları gündemde. Sosyal medya platformlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişim probleminin nedeni araştırılıyor.

1 /5 Dünün ardından bugün de Facebook’ta erişim sıkıntısı devam ediyor. Kullanıcılar, platforma giriş yapmak istediklerinde beyaz ekranla karşılaştıklarını ve sayfanın yüklenmediğini bildiriyor. Özellikle mobil uygulama üzerinden bağlanmaya çalışanlar, uzun süre yükleme ekranında takılı kalıyor. Peki Facebook ne zaman düzelecek?

2 /5 SOSYAL MEDYA ERİŞİM PROBLEMİ 20 MART 2025 Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp ve TikTok platformlarına 19 Mart 2025 saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.

3 /5 Yaşanan erişim problemine dair BTK tarafından alınmış bir karar bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama da gelmedi. Öte yandan platformlara bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

4 /5 Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.