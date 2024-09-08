TCMB'nin faiz indirimi yapması, ev ve otomobil fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu durum, birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kompleks bir süreçtir. Bu ay FED'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Peki faizler düşerse ev ve otomobil fiyatları yükselir mi? faizler düşerse ev ve araba fiyatları…
Eylül toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da faiz indirimine başlaması için yılsonu ya da 2025 başı konuşuluyor. TCMB'nin faiz indirimleri, ev ve otomobil fiyatlarını yükseltebilecek birçok faktörü tetikleyebilir. Ancak bu durum, sadece faiz indirimlerine bağlı olmayıp, genel ekonomik koşullar, döviz kuru hareketleri, arz-talep dengesi gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Peki faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre, uzmanlara göre ucuz kredilerin etkisiyle ev ve otomobil fiyatları değerinden fazla artış gösterirken, şu an bu piyasalarda durgunluk hâkim oluyor.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin faizlerle ilgili hamlelerini öngörmenin zor olduğunu söylerken, şunları ekledi:
“Bizim faizler döviz faizi gibi işlem görüyor artık o nedenle onu yavaş yavaş kontrol etmek için faizi indirmeli. Eğer bu şekilde yavaş indirirse, yani yavaştan kastım ikişer puan her seferinde iki puan gibi böyle bir durumda çok büyük bir değişiklik olmaz piyasada.” Eğilmez, faizlerin tek başına piyasayı düzeltmeyeceğini de belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Tabi öteden beri söylediğimiz bir şey var. Faiz tek başına hiçbir zaman piyasayı düzenlemekte yeterli bir araç değil. Yanında mutlaka Türkiye’nin eksik olduğu yapısal reformların yapılması lazım. Türkiye riskli bir ülke bu risklerin düşürülmez lazım ki buradan sonuç alınsın.”
Faizlerin düşürülmesi, konut kredilerinin daha uygun hale gelmesine neden olur. Bu durum, daha fazla kişinin ev sahibi olma gücünü artırarak konut talebini yükseltebilir. Artan talep, doğal olarak ev fiyatlarını yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Faizlerin düşürülmesi, yatırımcıların gayrimenkule yönelmesine neden olabilir. Özellikle dövizdeki değer kaybı, yatırımcıların TL varlıklarını korumak için gayrimenkule yönelmelerine sebep olabilir.
Konut satışları yükseldi mi?
Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.
Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,0 olarak gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 2 bin 786'sı; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti.