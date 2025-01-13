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Faizsiz evlilik kredisi 81 ili kapsayacak: Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi! İlk çocuk için doğum yardım 5 bin TL olacak

Faizsiz evlilik kredisi 81 ili kapsayacak: Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi! İlk çocuk için doğum yardım 5 bin TL olacak

15:4013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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<p>Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? İlk çocuk için kaç TL para verilecek?</p>
Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? İlk çocuk için kaç TL para verilecek?

Yeni evlenecek gençlere müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.Daha önce deprem bölgesinde uygulanan Faizsiz evlilik kredisi artık 81 ili kapsayacak. İlk çocuk için 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki faizsiz evlilik kredi desteği ne kadar verilecek, kaç ay vadeli kaç yıl geri ödemesiz olacak? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında vereceği müjdeler merakla beklenirken gündemde doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma, çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri var. İşte faizsiz evlilik kredi desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin detayları.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizsiz evlilik kredi desteğine ilişkin şunları söyledi: “2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz.

14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. 

Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Fondan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

Doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin her ay annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz.

Çalışan anne babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.

Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunmayı önemsiyoruz."

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