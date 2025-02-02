'Biz Bize'de bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarıyla Ahmet Selçuk İlkan vardı. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'u hem şarkılarıyla hem de anılarıyla andı. İlkan, Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı. İşte İlkan'ın duygu dolu açıklamaları:

"Tanışmadan önce benim şarkılarımı okumuştu. Gazetecilerle sanatçıların maç yaptığı bir organizasyon vardı. Platini diye penaltıları Ferdi atmıştı. Orada tanışmıştık. Onun açacağı şirket vardı, ben de onun şirketine geçtim. 'Yaktı beni' adlı ilk albümümüz yaptık. 45 yıla yakın serüven öyle başladı. Bizimkisi sadece iş arkadaşlığı değildi, büyük bir dostluktu."