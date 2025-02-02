Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Selçuk İlkan, 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'un bilinmeyen yönlerini paylaştı. İlkan, Tayfur'un en büyük iki özleminin "baba" ve "öğretmenim" kelimelerini söyleyememek olduğunu belirtti. İşte Ferdi Tayfur’un bilinmeyen yönleri. İşte Ferdi Tayfur'un bilinmeyen yönleri.
Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişi. Arabesk müziğin önde gelen islerinden Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı. İşte Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur'un bilinmeyenleri.
'Biz Bize'de bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarıyla Ahmet Selçuk İlkan vardı. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'u hem şarkılarıyla hem de anılarıyla andı. İlkan, Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı. İşte İlkan'ın duygu dolu açıklamaları:
"Tanışmadan önce benim şarkılarımı okumuştu. Gazetecilerle sanatçıların maç yaptığı bir organizasyon vardı. Platini diye penaltıları Ferdi atmıştı. Orada tanışmıştık. Onun açacağı şirket vardı, ben de onun şirketine geçtim. 'Yaktı beni' adlı ilk albümümüz yaptık. 45 yıla yakın serüven öyle başladı. Bizimkisi sadece iş arkadaşlığı değildi, büyük bir dostluktu."
Ferdi Tayfur çok kalabalıklar seven biri değildi. İçine kapanık biriydi. Onu anlamak için 3 devreye ayırmak lazım. Birinci dönem en hazin dönemi. İlk 30 yılı. Yokluk, sefalet, acılar, kayıplar... Bir daha dünyaya gelsem ilk 30 yılı yaşamak istemem derdi. İkinci 30 yılı altın yıllarıydı. Alkışlar ödüller, hayal edemediği yerlere geldi. Son 20 yılda en solgun durgun yıllarıydı. Sağlık açısından zor dönemler geçirdiği herkesten uzaklaşıp inzivaya çekildiği yıllardı.
Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu. Mücadeleci ve başarılı bir insandı.
Bazı şarkılar vardır kalemle yazılır bazıları yürekle gözyaşıyla yazılır. Onunla yaptığımız şarkılar hem kulağa hem yüreğe hitap etti. Söz müzik ortaklığımız ömür boyu devam etti. Birlikte 100'den fazla şarkımız var. Çok yazmak önemli değil, önemli olan yazdıklarımızın kalıcı olması.
"Ferdi Tayfur'un konserlerinde diğer sanatçılar perde arkasından onun konserini izlerlerdi. Almanya konseri çıkışında arabaya kendimizi zor attık. Arabayı kaldırdılar taht gibi taşıdılar. Bizim korumamız falan yoktu. Biz ikimiz giderdik. Şoförümüz bile yoktu. 1988'de ilk yaptığımız konsere öyle gittik. Sel gibiydi insanlar, içeri giremedik. Ambulanslarla polis arabalarıyla zor girdik. Bir sonraki Gülhane konserine yayan gittik. Şapka ve gözlük takarak. Herkes bizi başka yerden beklerken biz o kalabalıklar içinden kulise geçiyorduk. Bir fark etseler bizi parçalarlardı."
Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Fark etseler bizi parçalarlardı
"Sinemanın bittiği dönemde 1976 yılı O'nun 'Çeşme' filmi 12 milyon izlendi. Bir hafta oynardı filmler, onun filmleri 5-6 hafta oynatılırdı. Şarkının yanında, sinemada da güçlü olduğunu kanıtladı. Sinemada var, şarkı sözleri yazıyor, sonra da roman bile yazdı."
Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan daha önce de, 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'un bilinmeyen yönlerini paylaşmıştı. İlkan, Tayfur'un en büyük iki özleminin "baba" ve "öğretmenim" kelimelerini söyleyememek olduğunu belirtti. Babası küçük yaşta vefat eden ve hiç okula gitmeyen Tayfur, bu eksiklikleri hayatı boyunca derinden hissetmiş. Ayrıca, İlkan, Adana'da açılması planlanan Ferdi Tayfur Sanat Müzesi'nin açılışını birlikte yapmayı planladıklarını, ancak Tayfur'un vefatı nedeniyle bunun gerçekleşemediğini ifade etti.
İkilinin birlikte yaşadığı unutulmaz anılardan biri de Gülhane Parkı'ndaki konserdir. Yıllar sonra sahneye çıkacak olan Tayfur, konser alanına yaklaşırken geri dönen kalabalığı görünce unutulduğunu düşünmüş, ancak aslında o kalabalık, konser alanına giremeyen hayranlarından oluşuyormuş.
Ahmet Selçuk İlkan, bu anıları paylaşarak Ferdi Tayfur'un hayatındaki derin duyguları ve yaşadığı zorlukları dile getirdi.